Отставка Кононова с поста главного тренера "Спартака" перед матчем с "Краснодаром" выглядела символично. Удивительно, но последний раз "черно-зеленые" побеждали "красно-белых" в чемпионате России еще при Кононове в сезоне-2014 / 15 со счетом 3:1.

«Спартак» проиграл «Краснодару» в первом матче без Кононова

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