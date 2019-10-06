РПЛ

РИА НовостиРИА Новости«Спартак» проиграл «Краснодару» в первом матче без Кононова

Краснодар — Спартак
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
Маркус Берг
3′
Сергей Петров
20′
33′
Резиуан Мирзов
45′
Джордан Ларссон
Руслан Камболов
Кайо Панталеао
46′
Кристоффер Ольссон
64′
Кристиан Рамирес
67′
69′
Джано Ананидзе
Гус Тил
Кайо Панталеао
70′
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
70′
Маркус Берг
Даниил Уткин
81′
81′
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
Ари
85′
Кайо Панталеао
89′
90′
Илья Кутепов
90′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
90′+2′
Георгий Джикия
90′+2′
Георгий Джикия
Отставка Кононова с поста главного тренера "Спартака" перед матчем с "Краснодаром" выглядела символично. Удивительно, но последний раз "черно-зеленые" побеждали "красно-белых" в чемпионате России еще при Кононове в сезоне-2014 / 15 со счетом 3:1.
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