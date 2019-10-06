РПЛ

Lenta.ruLenta.ru«Спартак» проиграл пятый матч РПЛ подряд

Краснодар — Спартак
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
Маркус Берг
3′
Сергей Петров
20′
33′
Резиуан Мирзов
45′
Джордан Ларссон
Руслан Камболов
Кайо Панталеао
46′
Кристоффер Ольссон
64′
Кристиан Рамирес
67′
69′
Джано Ананидзе
Гус Тил
Кайо Панталеао
70′
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
70′
Маркус Берг
Даниил Уткин
81′
81′
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
Ари
85′
Кайо Панталеао
89′
90′
Илья Кутепов
90′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
90′+2′
Георгий Джикия
90′+2′
Георгий Джикия
Московский «Спартак» проиграл «Краснодару» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча состоялась в воскресенье, 6 октября, в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На третьей минуте Маркус Берг вывел «быков» вперед.
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