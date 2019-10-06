Московский «Спартак» проиграл «Краснодару» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча состоялась в воскресенье, 6 октября, в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На третьей минуте Маркус Берг вывел «быков» вперед.

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