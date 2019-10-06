РПЛ

УтроNewsУтроNews«Краснодар» победил «Спартак» со счетом 2:1

Краснодар — Спартак
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
Маркус Берг
3′
Сергей Петров
20′
33′
Резиуан Мирзов
45′
Джордан Ларссон
Руслан Камболов
Кайо Панталеао
46′
Кристоффер Ольссон
64′
Кристиан Рамирес
67′
69′
Джано Ананидзе
Гус Тил
Кайо Панталеао
70′
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
70′
Маркус Берг
Даниил Уткин
81′
81′
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
Ари
85′
Кайо Панталеао
89′
90′
Илья Кутепов
90′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
90′+2′
Георгий Джикия
90′+2′
Георгий Джикия
В рамках проходящего матча 12 тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 2:1 в пользу «Краснодара». Голы в ворота "Спартака" забили Маркус Берг и Сергей Петров, сообщает корреспондент УтроNеws.
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