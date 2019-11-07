«Краснодар» дома обыграл «Трабзонспор» (3:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Команда Мурада Мусаева исправляет непростую ситуацию в группе и улучшает свои шансы на выход в плей-офф.

Музыка Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.

Общество В Московский регион может прийти «вишневая» зима Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.

Происшествия В Реутове локализовали пожар в мебельном цехе Огонь в мебельном цехе в Реутове Московской области локализован на площади тысяча квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС РФ по Подмосковью.