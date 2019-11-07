Футбол
МК-Спорт«Краснодар» победил «Трабзон», а Фернандеш забил самый красивый гол ЛЕ
Лига Европы, Групповой этап, 7 ноября
Стадион «Краснодар»
Урош Спайич
|19′
Серкан Асан
|27′
Мануэл Фернандеш
|35′
Мануэл Фернандеш
Даниил Уткин
|63′
|65′
Гастон Кампи
|65′
Донис Авдияй
Энтони Нвакаэме
Ари
Иван Игнатьев
|66′
|72′
Мухаммет Акпынар
Александр Сёрлот
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
|77′
|87′
Кямиль Чёрекчи
Юсуф Сари
Иван Игнатьев
|90′+3′
|90′+4′
Энтони Нвакаэме
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
1
Крицюк
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
77
Камболов
52
Вильена
47
Уткин
93
Сулейманов
17
Игнатьев
89
Стоцкий
16
Кардешлер
5
Хоссейни
22
Кампи
14
Фернандеш
90
Асан
20
Сари
21
Эрдоган
33
Дурсун
38
Джанбаз
11
Сёрлот
9
Нвакаэме
Трабзонспор
Расстановка 3‑4‑3
«Краснодар» дома обыграл «Трабзонспор» (3:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Команда Мурада Мусаева исправляет непростую ситуацию в группе и улучшает свои шансы на выход в плей-офф.
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Вернулись в борьбу. «Краснодар» одержал вторую победу над «Трабзонспором» в Лиге Европы
ТАСС Спорт07 ноября в 20:20
Мануэл Фернандеш забил один из лучших голов этой ЛЕ: элегантно замкнул прострел Шапи пяточкой
Sports.ru07 ноября в 14:20
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