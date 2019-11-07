Футбол

МК-СпортМК-Спорт«Краснодар» победил «Трабзон», а Фернандеш забил самый красивый гол ЛЕ

Краснодар — Трабзонспор
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, 7 ноября
Стадион «Краснодар»
Урош Спайич
19′
Серкан Асан
27′
Мануэл Фернандеш
35′
Мануэл Фернандеш
Даниил Уткин
63′
65′
Гастон Кампи
65′
Донис Авдияй
Энтони Нвакаэме
Ари
Иван Игнатьев
66′
72′
Мухаммет Акпынар
Александр Сёрлот
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
77′
87′
Кямиль Чёрекчи
Юсуф Сари
Иван Игнатьев
90′+3′
90′+4′
Энтони Нвакаэме
«Краснодар» дома обыграл «Трабзонспор» (3:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Команда Мурада Мусаева исправляет непростую ситуацию в группе и улучшает свои шансы на выход в плей-офф.
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