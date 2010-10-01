Футбол

Кубань 24Кубань 24ФК «Краснодар» победил «Трабзонспор» в групповом матче ЛЕ

Краснодар — Трабзонспор
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Краснодар»
Урош Спайич
19′
Серкан Асан
27′
Мануэл Фернандеш
35′
Мануэл Фернандеш
Даниил Уткин
63′
65′
Гастон Кампи
65′
Донис Авдияй
Энтони Нвакаэме
Ари
Иван Игнатьев
66′
72′
Мухаммет Акпынар
Александр Сёрлот
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
77′
87′
Кямиль Чёрекчи
Юсуф Сари
Иван Игнатьев
90′+3′
90′+4′
Энтони Нвакаэме
Следующий матч в рамках группового этапа Лиги Европы ФК «Краснодар» сыграет с «Базелем». Как писал интернет-портал «Кубань 24», 19 сентября ФК «Краснодар» проиграл «Базелю» в первом матче группового этапа ЛЕ со счетом 5:0. Это поражение стало самым крупным в истории выступлений в еврокубках.
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