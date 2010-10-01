Футбол
Свободная Пресса«Краснодар» победил «Трабзонспор» в Лиге Европы
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Краснодар»
08:10
Краснодар - Трабзонспор - 3:1. Голы и лучшие моменты
00:24
Краснодар – Трабзонспор. Удар Фернандеша
01:36
1:0. Мануэл Фернандеш
01:08
Краснодар – Трабзонспор. Авдижай наносит удар в касание
01:24
2:0. Мануэл Фернандеш
01:04
Краснодар – Трабзонспор. Опасно в штрафной гостей
00:48
Краснодар – Трабзонспор. Авдижай наносит опасный удар
00:40
Краснодар – Трабзонспор. Спайич бьет под перекладину
00:52
Краснодар – Трабзонспор. Момент Чанбаза
01:00
Краснодар – Трабзонспор. Два опасных удара по воротам хозяев
00:28
Краснодар – Трабзонспор. Игнатьев упускает хороший момент
00:40
Краснодар – Трабзонспор. Сари бьет низом
01:16
3:0. Иван Игнатьев
01:08
3:1. Энтони Нвакаеме
Гол. 1:0. Серкан Асан
Гол. 2:0. Мануэл Фернандеш
Гол. 3:0. Иван Игнатьев
Гол. 3:1. Энтони Нвакаэме
Урош Спайич
|19′
Серкан Асан
|27′
Мануэл Фернандеш
|35′
Мануэл Фернандеш
Даниил Уткин
|63′
|65′
Гастон Кампи
|65′
Донис Авдияй
Энтони Нвакаэме
Ари
Иван Игнатьев
|66′
|72′
Мухаммет Акпынар
Александр Сёрлот
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
|77′
|87′
Кямиль Чёрекчи
Юсуф Сари
Иван Игнатьев
|90′+3′
|90′+4′
Энтони Нвакаэме
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
1
Крицюк
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
77
Камболов
52
Вильена
47
Уткин
93
Сулейманов
17
Игнатьев
89
Стоцкий
16
Кардешлер
5
Хоссейни
22
Кампи
14
Фернандеш
90
Асан
20
Сари
21
Эрдоган
33
Дурсун
38
Джанбаз
11
Сёрлот
9
Нвакаэме
Трабзонспор
Расстановка 3‑4‑3
В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» в родных стенах уверенно переиграл турецкий «Трабзонспор». «Быки» одержали победу со счётом 3:1 и поднялись на третью строчку в турнирной таблице своей группы.
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Обзор матча Краснодар – Трабзонспор 7 ноября 2019 – 3:1. Счет, голы, статистика игроков
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