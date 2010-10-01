В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» в родных стенах уверенно переиграл турецкий «Трабзонспор». «Быки» одержали победу со счётом 3:1 и поднялись на третью строчку в турнирной таблице своей группы.

Краснодар – Трабзонспор. Два опасных удара по воротам хозяев

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