Футбол

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Краснодар» победил «Трабзонспор» в Лиге Европы

Краснодар — Трабзонспор
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Краснодар»
08:10
Краснодар - Трабзонспор - 3:1. Голы и лучшие моменты
00:24
Краснодар – Трабзонспор. Удар Фернандеша
01:36
1:0. Мануэл Фернандеш
01:08
Краснодар – Трабзонспор. Авдижай наносит удар в касание
01:24
2:0. Мануэл Фернандеш
01:04
Краснодар – Трабзонспор. Опасно в штрафной гостей
00:48
Краснодар – Трабзонспор. Авдижай наносит опасный удар
00:40
Краснодар – Трабзонспор. Спайич бьет под перекладину
00:52
Краснодар – Трабзонспор. Момент Чанбаза
01:00
Краснодар – Трабзонспор. Два опасных удара по воротам хозяев
00:28
Краснодар – Трабзонспор. Игнатьев упускает хороший момент
00:40
Краснодар – Трабзонспор. Сари бьет низом
01:16
3:0. Иван Игнатьев
01:08
3:1. Энтони Нвакаеме
Гол. 1:0. Серкан Асан
Гол. 2:0. Мануэл Фернандеш
Гол. 3:0. Иван Игнатьев
Гол. 3:1. Энтони Нвакаэме
В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» в родных стенах уверенно переиграл турецкий «Трабзонспор». «Быки» одержали победу со счётом 3:1 и поднялись на третью строчку в турнирной таблице своей группы.
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