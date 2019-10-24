Футбол
Наша версияКраснодар подарил России единственную победу в еврокубках
Футболисты кубанского «Краснодара» одержали важнейшую в турнирном отношении победу над турецким «Трабзонспором» в выездном матче, в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. «Быки» победили турецкий клуб со счетом 0:2 и заработали первые три очка в нынешнем еврокубковом сезоне.
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Как ЦСКА уступил на глазах Макгрегора, а «Краснодар» победил в Лиге Европы
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Спорт
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Уголовное дело возбудили в Симферополе по факту избиения журналиста телеканала "Крым 24" Николая Уварова в ходе конфликта с мотоциклистом, двигавшимся по пешеходной зоне.
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Составлено наиболее полное эволюционное дерево растений
Сегодня ученые насчитывают более 500 тыс. видов растений, включая как водные, так и наземные виды.
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Трейлер заключительной серии нашумевшей саги «Звездные войны» был опубликован на просторах Сети.
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