"Краснодар" подаст апелляцию по поводу удаления форварда Маркуса Берга в матче с "Оренбургом", сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

«Краснодар» подаст апелляцию на удаление Берга в матче с «Оренбургом»

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