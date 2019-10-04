Футбол

Вести.RuВести.Ru«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
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«Краснодар» в большинстве не сумел спасти игру с «Хетафе»

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Как до Луны пешком. Россия проиграла Испании все три матча на неделе

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«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы

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Артём Дзюба сравнялся с Андреем Аршавиным по голам за карьеру

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В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
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4 человека погибли при аварийной посадке самолета под Львовом

Мининфраструктуры Украины сообщило, что при аварийной посадке самолета под Львовом погибли 4 человека, передает РИА "Новости".
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Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
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Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме

Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
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Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
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Кэмерон показал фото со съемок второй части «Аватара»

Первые фотографии со съемок новой части фантастического фильма «Аватар» появились в социальных сетях.
iReactor вчера в 16:11
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Польша назвала сроки полного отказа от российского газа

Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
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Армия и оружие

При обстрелах армией Киева на территории ДНР повреждены три дома и ЛЭП

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В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 02 октября в 21:10
Общество

Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату

BFM.ru 01:12
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Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета вчера в 04:58
Футбол

«Александрия» сыграла вничью с «Гентом» в матче Лиги Европы

В матче 2-го тура группы I Лиги Европы украинская «Александрия» принимала бельгийский «Гент».
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Политика

США решили ввести новые пошлины на товары из ЕС

Соединенные Штаты объявили о своем решении ввести пошлины на ввозимые из Евросоюза воздушные суда.
Экономика сегодня 02 октября в 17:27
Происшествия

В Петербурге локализован пожар на складе пластиковых изделий

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар на Софийской улице.
Вести.Ru 01:33
Происшествия

Четверо погибли при нападении на участок полиции в Париже

Четыре человека погибли в результате нападения вооруженного мужчины на префектуру полиции в Париже.
РЕН ТВ вчера в 08:42
Армия и оружие

Россия развернет в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении

Известия вчера в 17:58
Экономика

Утвержден новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ

Президент РФ утвердил новый порядок уплаты НДФЛ и сдачи отчетности (Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ).
Бизнес.Ру 02 октября в 06:21
Гаджеты

Apple готовится увеличить производство iPhone 11 на 10%, сообщили СМИ

Американская компания Apple объявила поставщикам о необходимости увеличить производство последней линейки iPhone 11 на 10% или на 8 миллионов штук после того, как спрос во всем мире на ее новый смартфон превзошел все ожидания, сообщает газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РИА Новости 02:37
Экономика

Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook

Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Ведомости вчера в 02:25
Общество

Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах

Студентки актерской школы актера Джеймса Франко обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Times.
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Татьяна Навка рассказала о конфликте с Яной Рудковской

Фигуристка Татьяна Навка прокомментировала конфликт с продюсером Яной Рудковской, который произошёл из-за подготовки новогодних ледовых шоу.
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Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма.
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Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
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Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем

Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва 02 октября в 12:07
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