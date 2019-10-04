Футбол
Нева Спорт«Краснодар» проиграл «Хетафе» в Лиге Европы
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" дома потерпел поражение от испанского "Хетафе" со счетом 1:2. В составе испанского клуба дубль оформил Анхель, который отличился на 36-й минуте с передачи Кенеди и на 61-й минуте с передачи Рауля Гарсии.
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Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Армия и оружие
США и Турция заявили о прогрессе в обеспечении безопасности в Сирии
Коммерсантъ вчера в 23:15
Политика
Грета Тунберг исправила свой профиль в Twitter из-за Путина
Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг изменила информацию в своем профиле в соцсети Twitter после высказываний лидера России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:50
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском вчера в 10:26
Политика
Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»
У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Политика
Путин пошутил о Саддаме Хусейне и ядерном оружии
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в шутку заметил, что иракский лидер Саддам Хусейн тоже считал, что лучше не иметь ядерного оружия и поддерживать хорошие отношения со всеми странами мира.
РИА Новости вчера в 13:54
Политика
Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости вчера в 12:10
Гаджеты
Xiaomi выпустила устройство для гаджетоманов
iXBT.com 01:00
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета вчера в 10:49
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия
В Санкт-Петербурге вспыхнул крупный пожар на складе
В Колпинском районе Санкт-Петербурга возник пожар на складе.
Вести.Ru 00:30
Хоккей
Кучеров забил Бобровскому в победном матче «Тампы» против «Флориды»
Матч ТВ вчера в 21:43
Армия и оружие
4 октября празднуется День космических войск России
Сегодня космические войска выполняют широкий спектр задач, включая мониторинг космического пространства с целью выявления вероятных угроз для безопасности страны.
Военное обозрение вчера в 23:43
Энергетика
Минфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель
Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов долларов за баррель.
BFM.ru 00:36
Футбол
«Шахтёр» сыграет с киевским «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины
Донецкий «Шахтёр» встретится с киевским «Динамо» в матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины, сообщается на сайте Федерации футбола Украины.
Чемпионат вчера в 07:57
Политика
Путин ответил на претензии журналистки из Грузии
Вечерний курьер 01 октября в 09:45
Политика
Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США
Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 21:19
Общество
Сокращение доходов среднего класса в России затянулось на пять лет
Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
РБК вчера в 17:00
Политика
Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык
Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
Российская газета вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Технологии
В Москве внедрили систему «Цифровой электромонтер» для снижения потерь в электросетях
Система "Цифровой электромонтер", которая позволяет в режиме реального времени управлять параметрами работы всех участников процесса передачи и потребления электроэнергии и как следствие снижать потери в электросетях, заработала в одном из округов Москвы.
ТАСС вчера в 06:14
Происшествия
Стала известна судьба украденных российской кассиршей миллионов рублей
Lenta.ru вчера в 05:33
Общество
Россияне назвали необходимую для счастья зарплату
Известия вчера в 21:42
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья
Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.
Газета.Ru вчера в 14:47
Здоровье
Врач рассказала, что опаснее — мясо птицы или свинина
Medical Note вчера в 10:58