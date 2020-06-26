Коронавирус
Sports.ru«Краснодар» пожелал выздоровления игрокам «Оренбурга»
Из-за вспышки заболевания «Оренбург» отказался проводить матч с южанами. «Мы желаем футболистам и всему персоналу футбольного клуба «Оренбург» здоровья и скорейшего возвращения в игровой ритм ✊», – говорится в сообщении «Краснодара».
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Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 49,5%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ на 6:30 26 июня составила 49,51%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Москва 24 02:05
Кино
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
Свободная Пресса 20:24
Общество
Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19
Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 20:21
Общество
Единственная женщина-космонавт отправится на МКС в 2022 году
Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса отправится на Международную космическую станцию в 2022 году.
Московский Комсомолец 19:26
Происшествия
Тепловоз и два грузовых вагона сошли с рельсов в Приморье
В приморье сошли с рельсов тепловоз и два вагона грузового поезда.
Газета.Ru 07:04
Политика
Грызлов заявил о диалоге Киева и Донбасса по закону об особом статусе
Грызлов напомнил, что основной задачей минских договоренностей является наделение Донбасса особым статусом, закрепленным в Конституции Украины.
РБК вчера в 15:50
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Газета.Ru 09:44
Энергетика
Россия планирует увеличить поставки газа в Китай
Миллер добавил, что в обозримом будущем объем поставок газа в Китай превысит 130 млрд куб. м газа в год.
Газета.Ru 14:48
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:55
Происшествия
В США три человека умерли после употребления антисептика
В американском штате Нью-Мексико один человек ослеп и трое умерли после того, как выпили антибактериальное средство для рук.
РБК 19:53
Игры
The Last of Us Part II возглавила японский чарт продаж видеоигр
CyberSport.ru вчера в 10:52
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза вчера в 09:15
Футбол
Божович: у «Крыльев Советов» отменили чистый гол
"Зенит" обыграл "Крылья Советов" благодаря дублю Дзюбы с пенальти Судьи отменили гол "Зенита" в матче с "Крыльями Советов" после видеопросмотра Стала известна посещаемость матча 24-го тура РПЛ "Зенит" – "Крылья Советов"
Metaratings 16:17
Политика
Иран передаст Франции самописцы сбитого украинского Boeing в июле
Тегеран, 27 июня 2020, 03:27 — REGNUM Международная организация гражданской авиации (ICAO) подтверждает намерение Ирана доставить во Францию 20 июля самописцы сбитого им по ошибке над Тегераном украинского Boeing 737.
REGNUM 20:27
Политика
Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников
Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ 19:25
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей вчера в 03:45
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН 13:43
Политика
Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
Коммерсантъ 08:25
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
Энергетика
ФАС предложила досрочно снять запрет на импорт бензина в Россию
ФАС предложила досрочно снять запрет на импорт бензина в Россию.
Urbc.Ru 03:20
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском 15:25
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в связи с решением Вашингтона сократить военный контингент в ФРГ с 35 до 25 тысяч человек нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США уже не будут исполнять роль мирового лидера.
Российская газета 21:23
Армия и оружие
Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане
Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании.
Lenta.ru 17:34
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
Футбол
Кроос – о поражении в финале ЛЧ-2012: «Пил так много, что пришлось вызвать врача»
Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, как напился после поражения в финале Лиги чемпионов 2012 года, в котором «Бавария» проиграла«Челси».
Бомбардир.ру 12:53
Авто
Для российских водителей с 1 июля вводятся новые правила
С 1 июля 2020 года при получении медицинской справки возможно придется сдать дополнительные анализы, если врач-нарколог найдет у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, согласно предложению Минздрава.
Вести.Ru 02:35
Происшествия
В МВД Украины назвали главную версию взрыва дома в Киеве
Взрыв жилого дома на Позняках в Киеве, который произошел 21 июня мог стать результатом несоблюдения технологических норм при поверки счетчиков — такова основная версия следствия.
Евразия Daily 02:10
Энергетика
Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent
Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета 10:51
Футбол
Глава СПЧ отреагировал на слова Комбарова о расизме к «белым людям»
Ранее Комбаров назвал движение Black Lives Matter зеркальным расизмом. По его словам, история воспринимается искаженно.
РБК вчера в 06:31