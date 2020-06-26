Коронавирус

Sports.ruSports.ru«Краснодар» пожелал выздоровления игрокам «Оренбурга»

Из-за вспышки заболевания «Оренбург» отказался проводить матч с южанами. «Мы желаем футболистам и всему персоналу футбольного клуба «Оренбург» здоровья и скорейшего возвращения в игровой ритм ✊», – говорится в сообщении «Краснодара».
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«Краснодар» – «Оренбургу»: «Желаем клубу здоровья и скорейшего возвращения в игровой ритм»

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«Краснодар» пожелал выздоровления заразившимся COVID-19 игрокам «Оренбурга»

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«Краснодар» пожелал скорейшего выздоровления футболистам и персоналу «Оренбурга»

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«Краснодар» пожелал здоровья футболистам «Оренбурга»

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«Краснодар» пожелал выздоровления игрокам «Оренбурга»

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В «Краснодаре» пожелали здоровья футболистам и персоналу «Оренбурга»

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«Краснодар» пожелал игрокам «Оренбурга» скорейшего выздоровления

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Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
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"Зенит" обыграл "Крылья Советов" благодаря дублю Дзюбы с пенальти Судьи отменили гол "Зенита" в матче с "Крыльями Советов" после видеопросмотра Стала известна посещаемость матча 24-го тура РПЛ "Зенит" – "Крылья Советов"
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Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
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Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
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