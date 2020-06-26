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Sports.ruSports.ru«Краснодар» пожелал выздоровления игрокам «Оренбурга»

Из-за вспышки заболевания «Оренбург» отказался проводить матч с южанами. «Мы желаем футболистам и всему персоналу футбольного клуба «Оренбург» здоровья и скорейшего возвращения в игровой ритм ✊», – говорится в сообщении «Краснодара».
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«Краснодар» – «Оренбургу»: «Желаем клубу здоровья и скорейшего возвращения в игровой ритм»

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