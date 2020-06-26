Коронавирус
Sports.ru«Краснодар» пожелал выздоровления игрокам «Оренбурга»
Из-за вспышки заболевания «Оренбург» отказался проводить матч с южанами. «Мы желаем футболистам и всему персоналу футбольного клуба «Оренбург» здоровья и скорейшего возвращения в игровой ритм ✊», – говорится в сообщении «Краснодара».
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Общество
Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет
Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза 24 июня в 09:28
Политика
Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости вчера в 02:47
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Армия и оружие
Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
РИА Новости 14:36
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета 09:53
Культура
Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году
Псковское агентство информации вчера в 02:25
Хоккей
Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru 13:43
Экономика
Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в регионах РФ с 1 июля
Стоимость жилищно-коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года увеличится.
iReactor 02:33
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
Футбол
Стал известен календарь сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА.
Интерфакс-Спорт 12:26
Футбол
Ахмат — Сочи 1:1
Чемпионат 12:57
Здоровье
В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия
В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
FlashNord 08:33
Политика
ЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации
Брюссель, 26 июня 2020, 10:19 — REGNUM Брюссель не включит Россию в список стран, для которых граница Евросоюза откроется с 1 июля.
REGNUM 03:19
Политика
Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости 09:46
Общество
Ростуризм опубликовал ограничения по въезду в зарубежные страны
Федеральное агентство по туризму России опубликовало список стран, где в настоящий момент для иностранных граждан действуют ограничения на въезд в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Известия 15:29
Общество
Для рязанцев старше 65 лет продлили режим самоизоляции
В Рязанской области продлили обязательную самоизоляцию для граждан в возрасте старше 65 лет.
YA62.ru 10:48
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина боится, что Алибасова держат в психушке насильно
Федосеева-Шукшина боится, что Алибасова держат в психушке насильно На протяжении трех месяцев знаменитая актриса не может выйти на связь со своим законным супругом.
Экспресс газета 14:18
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:55
Фигурное катание
Тутберидзе номинирована на звание лучшего тренера по фигурному катанию
Россиянка Этери Тутберидзе и канадец Брайан Орсер вошли в число претендентов на приз лучшему тренеру по фигурному катанию минувшего сезона по версии Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается на сайте ISU.
РИА Новости 10:43
Автоспорт
«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме
"Формула-1" раскритиковала бывшего главу "королевских гонок" Берни Экклстоуна за высказывание об антирасистских протестах.
Газета.Ru 16:43
Здоровье
В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в пятницу приняла решение ограничить проведение массовых мероприятий в помещениях, сообщает Киевская обладминистрация.
РИА Новости 15:35
Экономика
Решетников рассказал о мерах поддержки бизнеса
Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о мерах поддержки бизнеса.
RT на русском 14:36
Политика
Экономика США резко восстановилась
Экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кадлоу сообщил, что экономика США резко восстановилась после пандемии коронавируса.
Lenta.ru 16:07
Общество
Бывший ухажер Волочковой вышел из тюрьмы и потребовал у нее 130 миллионов рублей
Бывший ухажер балерины Анастасии Волочковой бизнесмен Владислав Фоменко подал на нее в суд.
Lenta.ru 15:35
Политика
Сенаторы США предложили включить новые санкции против России в бюджет Пентагона
Американские сенаторы от демократов и республиканцев Крис Ван Холлен и Марко Рубио подготовили поправку в проект оборонного бюджета США, содержащую новые санкции против России.
Коммерсантъ 16:42
Шоу-бизнес
Пластический хирург Тимур Нугаев по синяку определил характер повреждения носа Ксении Собчак
Пластический хирург Тимур Нугаев подчеркнул, что у Собчак можно заметить следы, которые свойственны травме носа.
Evo-rus.com 15:23