РПЛ
Советский спорт«Краснодар» примет ЦСКА в 19-м туре РПЛ
Краснодар сыграет с ЦСКА в матче 19-го тура премьер-лиги. После 18 туров Краснодар набрал 34 очка и занимает третье место, уступая Локомотиву по дополнительным показателям. У ЦСКА 33 очка и четвертое место.
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«Зенит» и «Локомотив» не будут знать результаты друг друга. Интриги 19-го тура
Спорт день за днем05 декабря в 12:40
Краснодар - ЦСКА. Прогноз и ставки на матч 19 тура чемпионата России по футболу РПЛ
КП - Кубаньвчера в 06:01
«Краснодар» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч РПЛ 7 декабря 2019 года
LiveSport.ru05 декабря в 22:27
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Происшествия
В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
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В кафе в Москве произошла драка со стрельбой
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Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
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Группа «Моральный кодекс» готовит к 30-летию новый альбом
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СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
Армия и оружие
Раскрыт план США по развитию ядерного оружия до конца века
Эксперт считает, что договор может ограничивать возможности США по созданию новых ракетно-ядерных вооружений, которые могут стать частью обновленной ядерной триады.
Общество
Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь
Общество
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В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
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Гособвинение требует для блогера Жукова четыре года колонии
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Ученые нашли ранее неизвестную причину рака
Футбол
«Манчестер Сити» получит проблемы от «Юнайтед» в дерби
В свою очередь, британская пресса вчера начала писать о том, что Сульшера, возможно, уволят с поста главного тренера «МЮ», если команда проиграет в дерби.
Происшествия
В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа
В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
Общество
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Происшествия
Владельцу упавшего с моста в Чите автобуса выберут меру пресечения
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске отреагировал на недавнее интервью Дмитрия Шепелева
Uznayvse.ru напоминает, что во время интервью Ксении Собчак с Дмитрием Шепелевым речь зашла об отношениях ведущего и родителей Жанны Фриске.
Энергетика
ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти
Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.
Авто
Представитель АвтоВАЗа рассказал, когда автомобили LADA станут лучше
Производители делают все возможное для того, чтобы автомобили соответствовали международным стандартам качества, становясь все более востребованными не только на российском рынке, но и в других странах.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Происшествия
В строительном блоке мэрии Воронежа проходят обыски
Сотрудники ФСБ и СК проводят обыски в управлении главного архитектора Воронежа и в департаменте строительной политики Воронежской области.
Биатлон
Назван состав мужской сборной РФ по биатлону на эстафету в Швеции
Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону определился с составом на первый этап Кубка мира, который стартует завтра в Швеции.
Происшествия
В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы
Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.
Здоровье
Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты
Общество
ГИБДД изменит систему сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует внести изменения в структуру сдачи экзамена на получение водительских прав.
Происшествия
Число жертв пожара в одесском колледже возросло до пяти человек
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Одессе 4 декабря произошел пожар в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, расположенного в центральной части города по адресу улица Троицкая, дом 25.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Игры
В Steam стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2
На платформе Steam открыли предпродажу шутера Red Dead Redemption 2. Оригинальная версия игры обойдется в ₽2 499, а стоимость изданий Special и Ultimate составляет ₽3 299 и ₽3 999 соответственно.
Общество
Грета Тунберг заявила о безрезультативности экоактивизма
Шведская экоактивистка Грета Тунберг пожаловалась на то, что не видит реальных результатов экоактивизма и не считает разумным продолжать борьбу за окружающую среду школьными методами.
Политика
В России назвали «провокацией» «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек напомнил, что Меджлис уже несколько раз анонсировал подобные "походы", но все это ни к чему не приводило, и ни один член организации не пересек границу РФ, передает RT.