РПЛ
Советский спорт«Краснодар» примет ЦСКА в 19-м туре РПЛ
Краснодар сыграет с ЦСКА в матче 19-го тура премьер-лиги. После 18 туров Краснодар набрал 34 очка и занимает третье место, уступая Локомотиву по дополнительным показателям. У ЦСКА 33 очка и четвертое место.
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«Краснодар» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч РПЛ 7 декабря 2019 года
LiveSport.ru05 декабря в 22:27
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