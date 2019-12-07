РПЛ

Советский спортСоветский спорт«Краснодар» примет ЦСКА в 19-м туре РПЛ

Краснодар — ЦСКА
сегодня
в 08:30
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Краснодар сыграет с ЦСКА в матче 19-го тура премьер-лиги. После 18 туров Краснодар набрал 34 очка и занимает третье место, уступая Локомотиву по дополнительным показателям. У ЦСКА 33 очка и четвертое место.
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