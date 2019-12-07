РПЛ
РБК КраснодарБукмекеры считают «Краснодар» фаворитом домашнего матча с ЦСКА
Ведущие букмекерские конторы, работающие на территории России, считают ФК «Краснодар» в фаворитом домашнего поединка с московским ЦСКА в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги. Встреча «быков» с армейцами состоится 7 декабря на стадионе ФК «Краснодар».
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Краснодар - ЦСКА ~ прогноз на центральный матч 19-го тура РПЛ: ожидаем результативности от соперников
Sport-place04 декабря в 05:31
Краснодар - ЦСКА. Прогноз и ставки на матч 19 тура чемпионата России по футболу РПЛ
КП - Кубаньвчера в 06:01
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