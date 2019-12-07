Краснодар сыграет с ЦСКА в матче 19-го тура премьер-лиги. После 18 туров Краснодар набрал 34 очка и занимает третье место, уступая Локомотиву по дополнительным показателям. У ЦСКА 33 очка и четвертое место.

Политика СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.

Общество На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.

Происшествия Двух подозреваемых по делу о пожаре в одесском колледже установили Украинские силовики вычислили двух подозреваемых по делу о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, рассказал замглавы управления Национальной полиции по Одесской области Сергей Шайхет.

Футбол Созин: Гинер — детонатор возможной скорой отставки Егорова Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который резко раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1).

Общество Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.

Гаджеты Microsoft принудительно обновит Windows 10 до версии 1909 Разработчики из Microsoft осуществили процесс автоматического развёртывания Windows 10 November 2019 версии 1909 на компьютерах, функционирующих под управлением версии 1809.

Политика Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения Минские соглашения нуждаются в уточнении, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью немецкой газете Die Welt.

Общество Названы разрушающие кишечник продукты Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.

Происшествия Лидера ОПГ арестовали по делу об убийстве главы ингушского центра «Э» Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, предполагаемого лидера ОПГ, членов которой подозревают в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.