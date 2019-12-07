РПЛ

Советский спортСоветский спорт«Краснодар» примет ЦСКА в 19-м туре РПЛ

Краснодар — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
15′
Иван Обляков
42′
Никола Влашич
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
46′
58′
Алан Дзагоев
62′
Иван Обляков
Ари
63′
65′
Федор Чалов
66′
Алан Дзагоев
Кирилл Набабкин
74′
Кирилл Набабкин
83′
Иван Обляков
Ильзат Ахметов
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
83′
Ари
Маркус Берг
87′
87′
Никола Влашич
Яка Бийол
90′
Игорь Дивеев
Тонни Вильена
90′+9′
Краснодар сыграет с ЦСКА в матче 19-го тура премьер-лиги. После 18 туров Краснодар набрал 34 очка и занимает третье место, уступая Локомотиву по дополнительным показателям. У ЦСКА 33 очка и четвертое место.
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