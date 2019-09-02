Защитник «Рубина» Егор Сорокин по завершении сезона перейдет в «Краснодар». 23-летний игрок заключил с краснодарской командой контракт на пять лет. Этот сезон он доиграет в Казани на правах аренды.

«Краснодар» купил Сорокина и оставил в аренде в «Рубине»

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