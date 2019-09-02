Футбол
Sports.ru«Краснодар» купил Сорокина и оставил в аренде в «Рубине»
Защитник «Рубина» Егор Сорокин по завершении сезона перейдет в «Краснодар». 23-летний игрок заключил с краснодарской командой контракт на пять лет. Этот сезон он доиграет в Казани на правах аренды.
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Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Российская газета 01:46
Политика
Чиновницу из Тулуна отстранили от работы
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Музыка
Автор «Третьего сентября» Николаев рассказал, как создавался хит
Певец и композитор Игорь Николаев объяснил значение даты в песне "третье сентября", для которой он создавал текст.
ТАСС 02:32
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
В Москве 39-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она провела ночь со свои партнером в одной из гостиниц, передает РЕН.
Газета.Ru вчера в 20:39
Здоровье
Минтруд выпустил дорожную карту по реформированию ПНИ
В документе предлагается проанализировать ситуацию в этой сфере, проработать меры социальной и финансовой поддержки, чтобы за пациентами с психическими расстройствами ухаживали дома родственники, создавать условия для тренировочного сопровождаемого проживания, а также развивать институт приемных семей для одиноких пациентов.
Православие и Мир 03:05
Политика
В Златоусте депутаты утвердили отставку мэра города
Напомним, вчера в середине дня глава Златоуста Вячеслав Жилин (возглавлял город с 2012 года) заявил об уходе в отставку.
Европейско-Азиатские новости 01:30
Политика
Пристайко примет участие во встрече «нормандской четверки»
Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие во встрече политдиректоров «нормандской четверки» в Берлине.
Известия вчера в 06:45
Общество
Ураган «Дориан» снизился до третьей категории
Ураган «Дориан» в Атлантическом океане снизился до третьей категории, скорость ветра составляет 195 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
BFM.ru 02:40
Финансы
Рубль растёт к евро на открытии торгов
На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:05
Происшествия
В Приангарье 3,4 тысячи человек остались без света из-за молнии
В Иркутской области из-за удара шаровой молнии в подстанцию оказались обесточены десять населенных пунктов, где проживают почти 3,4 тысячи человек.
Российская газета 02:30
Общество
В МИД заявили, что терроризм можно победить только сообща
Терроризм можно победить только сообща, террористов нельзя делить на "плохих" и "не совсем плохих", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с 15-летием теракта в Беслане.
РИА Новости 03:22
Происшествия
Журналиста Азара отпустили из отделения полиции
RT на русском вчера в 18:02
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Культура
Госдума придумала законопроект, направленный на борьбу с пиратством
Одним из авторов рассматриваемого нового закона является Леонид Левин (председатель комитета по информационной политике).
ГЛАС.RU 03:20
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Политика
Глава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра республики.
ТАСС 02:21
Общество
Росстат подсчитал долю работающих женщин в России
Уточняется, что в 2018 году, согласно данным ведомства, работу имели только 53,2% женщин в России.
Газета.Ru 02:57
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Наука
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю
Капитал страны вчера в 10:42
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Футбол
Мауро Икарди стал игроком «ПСЖ»
Sport24.ru вчера в 17:04
Происшествия
Количество жертв взрыва в Кабуле достигло 16 человек
Количество погибших в результате мощного взрыва, произошедшего в понедельник в Кабуле, достигло 16 человек, ещё примерно 100 человек пострадали.
Московский Комсомолец 00:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут второго ребенка
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут второго ребенка. Пара не сразу сообщила поклонникам радостную новость.
StarHit.ru 03:24