Общество

Вести.RuВести.RuСамым комфортным и доступным для жизни городом страны назван Краснодар

Институт территориального развития "Урбаника" провел исследование, в ходе которого выяснилось, что самым комфортным и доступным для жизни городом страны является Краснодар. Авторы рейтинга объяснили свой выбор тем, что столица Краснодарского края активно развивается.
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с чего всё началось

Урбанисты назвали самые комфортные и доступные для жизни города России

Самое важное из топ-100 городов России Институт территориального развития "Урбаника" проанализировал 100 крупнейших российских городов, чтобы определить, в каких из них комфортно и одновременно не очень дорого жить, работая в том же городе.
РБКвчера в 16:00

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Краснодар признали самым комфортным для жизни городом в России

РИА Новостивчера в 20:05

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России

Коммерсантъвчера в 19:57

Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

Lenta.ruвчера в 17:47

Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

Газета.Ruвчера в 19:13

Города Урала вошли в топ лучших для жизни

URA.Ruвчера в 17:48

Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

Известиявчера в 19:43

Урбанисты назвали самые комфортные и доступные для жизни города России

РБКвчера в 16:00
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Происшествия

Двухлетний малыш пять дней провел в квартире с телом умершей матери

В Ижевске социальные работники обнаружили в квартире двухлетнего мальчика, который пять дней был без присмотра.
Оka.fm вчера в 04:30
Политика

В Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса

В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
Коммерсантъ вчера в 16:49
Политика

Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Rambler News Service вчера в 14:39
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Политика

Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже

Газета.Ru вчера в 14:28
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Lenta.ru вчера в 23:08
Общество

Раскрыты обстоятельства смерти Юрия Лужкова

REGNUM вчера в 05:55
Экономика

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ вчера в 09:41
Наука

Ученые выявили у одноклеточных способность мыслить

Ученые из Кембриджского университета совместно со специалистами Гарвардского медицинского колледжа провели наблюдение за инфузорией-трубачем Stentor roeseli.
Экономика сегодня 09 декабря в 07:35
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева с детьми встречают его с гастролей

Телеведущий Максим Галкин показал подписчикам Instagram, как супруга Алла Пугачева вместе с детьми встречает его с гастролей.
Слово и Дело вчера в 22:04
Общество

Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
RT на русском вчера в 22:00
Футбол

Дзюба одним словом описал вылет «Зенита» из Лиги чемпионов

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился своими впечатлениями от результата игры 6-го тура Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики" (0:3), после которой чемпионы России и лидеры текущего розыгрыша Российской премьер-лиги вылетели из еврокубков.
ProstoProSport вчера в 23:46
Общество

Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей

Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Политика

Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины

Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Pravda.Ru 09 декабря в 22:34
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Эссен» провел пуск «Калибров» в Черном море

Фрегат ВМФ России "Адмирал Эссен" провел стрельбу "Калибрами" в Черном море, сообщает Минобороны.
РИА Новости вчера в 22:11
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс 09 декабря в 01:52
Гаджеты

Новые игровые мониторы AOC имеют время отклика в 1 мс

Обе версии оснащены VA, поддерживают синхронизацию AMD FreeSync, а время отклика составляет 1 мс.
Игромания.ру вчера в 15:45
Происшествия

Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом

По версии следствия, двое сотрудников полиции во вторник прибыли домой к 48-летнему жителю села в Балтайском районе, но хозяин дома, увидев полицейских, напал на них с ножом, ранив одного из них в живот.
РИА Новости 00:37
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости вчера в 02:55
Армия и оружие

России в XXI веке предрекли «генеральное сражение» с США

РЕН ТВ вчера в 16:36
Авто

ГАЗ запатентовала три новых названия со словом «ГАЗель»

Эксперты не исключают, что имя GAZelle City может получить «ГАЗель» пониженной грузоподъемности или даже для воскрешенной «Волги», а GAZelle Bonus и GAZelle Super используют для коммерческих автомобилей повышенной комфортности или для новых топовых версий существующих моделей.
SpeedMe вчера в 08:49
Единоборства

Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага и гимна

По словам Кремлева, спортсмены не видят смысла участвовать в Олимпиаде в Японии без флага и гимна.
РБК 00:49
Экономика

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
Lenta.ru 09 декабря в 09:06
Экономика

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга» в России

Депутаты Госдумы приняли закон об отмене в России так называемого «банковского роуминга», сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:58
Политика

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 11:06
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления в Турине

Российская фигуристка Алина Загитова снялась с показательного выступления в Турине после завершения соревновательной части финала Гран-при.
Профиль 08 декабря в 12:00
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Шоу-бизнес

Анна Семенович растрогала подписчиков детской фотографией

Певица Анна Семенович поделилась с подписчиками Instagram архивной фотографией, на которой ей всего двенадцать лет.
Слово и Дело вчера в 00:13
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
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