Общество
Вести.RuСамым комфортным и доступным для жизни городом страны назван Краснодар
Институт территориального развития "Урбаника" провел исследование, в ходе которого выяснилось, что самым комфортным и доступным для жизни городом страны является Краснодар. Авторы рейтинга объяснили свой выбор тем, что столица Краснодарского края активно развивается.
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с чего всё началось
Самое важное из топ-100 городов России Институт территориального развития "Урбаника" проанализировал 100 крупнейших российских городов, чтобы определить, в каких из них комфортно и одновременно не очень дорого жить, работая в том же городе.РБКвчера в 16:00
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Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России
Коммерсантъвчера в 19:57
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Происшествия
Двухлетний малыш пять дней провел в квартире с телом умершей матери
В Ижевске социальные работники обнаружили в квартире двухлетнего мальчика, который пять дней был без присмотра.
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В Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса
В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
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Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана
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25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Политика
Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Общество
Раскрыты обстоятельства смерти Юрия Лужкова
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций
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Ученые выявили у одноклеточных способность мыслить
Ученые из Кембриджского университета совместно со специалистами Гарвардского медицинского колледжа провели наблюдение за инфузорией-трубачем Stentor roeseli.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева с детьми встречают его с гастролей
Телеведущий Максим Галкин показал подписчикам Instagram, как супруга Алла Пугачева вместе с детьми встречает его с гастролей.
Общество
Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
Футбол
Дзюба одним словом описал вылет «Зенита» из Лиги чемпионов
Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился своими впечатлениями от результата игры 6-го тура Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики" (0:3), после которой чемпионы России и лидеры текущего розыгрыша Российской премьер-лиги вылетели из еврокубков.
Общество
Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей
Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Политика
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Эссен» провел пуск «Калибров» в Черном море
Фрегат ВМФ России "Адмирал Эссен" провел стрельбу "Калибрами" в Черном море, сообщает Минобороны.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Гаджеты
Новые игровые мониторы AOC имеют время отклика в 1 мс
Обе версии оснащены VA, поддерживают синхронизацию AMD FreeSync, а время отклика составляет 1 мс.
Происшествия
Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом
По версии следствия, двое сотрудников полиции во вторник прибыли домой к 48-летнему жителю села в Балтайском районе, но хозяин дома, увидев полицейских, напал на них с ножом, ранив одного из них в живот.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Армия и оружие
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ГАЗ запатентовала три новых названия со словом «ГАЗель»
Эксперты не исключают, что имя GAZelle City может получить «ГАЗель» пониженной грузоподъемности или даже для воскрешенной «Волги», а GAZelle Bonus и GAZelle Super используют для коммерческих автомобилей повышенной комфортности или для новых топовых версий существующих моделей.
Единоборства
Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага и гимна
По словам Кремлева, спортсмены не видят смысла участвовать в Олимпиаде в Японии без флага и гимна.
Экономика
Госдума защитила богатых от высоких налогов
Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга» в России
Депутаты Госдумы приняли закон об отмене в России так называемого «банковского роуминга», сообщает РИА Новости.
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Турине
Российская фигуристка Алина Загитова снялась с показательного выступления в Турине после завершения соревновательной части финала Гран-при.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Шоу-бизнес
Анна Семенович растрогала подписчиков детской фотографией
Певица Анна Семенович поделилась с подписчиками Instagram архивной фотографией, на которой ей всего двенадцать лет.
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.