Самое важное из топ-100 городов России Институт территориального развития "Урбаника" проанализировал 100 крупнейших российских городов, чтобы определить, в каких из них комфортно и одновременно не очень дорого жить, работая в том же городе.

с чего всё началось

Институт территориального развития "Урбаника" провел исследование, в ходе которого выяснилось, что самым комфортным и доступным для жизни городом страны является Краснодар. Авторы рейтинга объяснили свой выбор тем, что столица Краснодарского края активно развивается.

Самым комфортным и доступным для жизни городом страны назван Краснодар

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