"Базель" определился со стартовым составом на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара".

Стал известен состав «Базеля» на матч с «Краснодаром»

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