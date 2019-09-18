Футбол

КоммерсантъКоммерсантъ«Краснодар» проиграл «Базелю» в матче Лиги Европы

Базель — Краснодар
5 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Санкт-Якоб Парк»
Кевен Бюа
9′
Кевен Бюа
40′
46′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
Валентин Штокер
51′
Лука Дзуффи
53′
Тонни Вильена
54′
Валентин Штокер
Ноа Окафор
58′
60′
Кристоффер Ольссон
Юнес Намли
64′
Александр Мартынович
Артур Кабрал
Блас Риверос
66′
67′
Иван Игнатьев
Маркус Берг
Ноа Окафор
79′
Лука Дзуффи
Самуэле Кампо
80′
Футболисты российского «Краснодара» проиграли швейцарскому «Базелю» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Игра, проходившая на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Дубль в ворота «Краснодара» оформил Кевин Бюа (9, 40).
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