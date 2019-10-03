Футбол

Советский спортСоветский спорт«Краснодар» проиграл в Лиге Европы «Хетафе»

Быки с двумя поражениями занимают последнее место в группе, так как раньше проиграл Базелю (0:5). В следующем матче Краснодар сыграет на выезде с Трабзонспором.
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