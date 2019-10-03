Футбол
Советский спорт«Краснодар» проиграл в Лиге Европы «Хетафе»
Быки с двумя поражениями занимают последнее место в группе, так как раньше проиграл Базелю (0:5). В следующем матче Краснодар сыграет на выезде с Трабзонспором.
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Политика
В Госдепе прокомментировали частые отказы в визах россиянам
В Госдепартаменте США прокомментировали отказы в выдаче виз гражданам России. Об этом 4 октября сообщает «РИА Новости».
Известия 20:27
Кино
Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»
Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
Inc-news.ru 13:26
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Театры
Директором Театра оперы и балета станет Сергей Юнганс
В финал конкурса на должность директора Государственного театра оперы и балета прошли три победителя — якутские деятели культуры Захар Никитин и Саргылана Борисова и свердловский режиссер-постановщик Сергей Юнганс.
ИА ЯСИА 03:43
Недвижимость
Шумков подписал закон о новой системе расчета налога на имущество курганцев
Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал закон о переходе с 1 января 2020 года на новую систему налогообложения имущества физических лиц.
Znak.com вчера в 02:29
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Экономика
Минздрав предложил установить по группам минимальные оклады врачей
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предложила установить минимальные оклады медицинских работников отдельно по каждой профессиональной группе.
REGNUM вчера в 13:18
Единоборства
Опубликовано видео драки Александра Емельяненко и Михаила Кокляева
Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал в социальных сетях видео потасовки с бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.
Петербургский дневник 06:03
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 19:57
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru 20:04
Политика
Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову
Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.
Lenta.ru 19:20
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru вчера в 23:12
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 16:20
Авто
Рендеры четырехдверного пикапа Suzuki Jimny появились в Интернете
Дизайнеры обратили внимание, что автомобилю придется удлинить колесную базу, чтобы машина Suzuki Jimny, чьи рендеры появились в Сети, могла вместить просторный кузов.
iReactor 01 октября в 06:24
Авто
Названа дата премьеры Volkswagen Golf нового поколения
Мировая премьера нового Mk8 состоится 24 октября в рамках специального мероприятия, которое будет организовано в Вольфсбурге, Германия, и носит название «Life Happens with a Golf».
32CARS.ru вчера в 23:32
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Футбол
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
РИА Новости 14:49
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
В США бездомная россиянка, прославившаяся исполнением оперной арии в метро, может начать карьеру в шоу-бизнесе.
Российская газета 04:58
Футбол
Матвеев заявил, что «Краснодар» не намерен жертвовать Лигой Европы
Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев после поражения своих подопечных от испанского «Хетафе» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы высказал мнение о турнирных перспективах команды.
RT на русском 18:12
Политика
Владимир Путин: Зеленскому досталось «тяжелое наследие»
Владимир Путин заявил, что Зеленский получил "тяжелое наследие".
Деловое.ТВ вчера в 10:25
Энергетика
В Nord Stream 2 оценили шансы на получение разрешения от Дании
Райнер Зеле – глава австрийской OMV, оператора проекта газопровода «Северный поток-2» – оценил шансы получить разрешение от Дании.
Expert.ru 09:05
Здоровье
Названо лучшее время для прививки от гриппа
Как отметил другой врач Скотт Поли из Центра по контролю и предотвращению заболеваний США, несмотря на то, что вакцинацию предпочтительнее делать до конца октября, более поздняя вакцинация также будет полезна, и потому прививки от гриппа должны оставаться доступными даже в сезон болезни.
РЕН ТВ 20:28
Экономика
РЖД продали контрольный пакет в АО «ВРК-3» за 8,65 млрд рублей
Цена приобретения акций по итогам аукциона составила 8,65 млрд рублей при стартовой цене в 7 млрд 15 млн 888,060 тыс. рублей.
Finam.Ru 11:54
Игры
Xbox Scarlett получит 4К-камеру
Чтобы исправить ситуацию, производитель решил в Xbox Scarlett добавить камеру высокого разрешения.
Megaobzor.com 06:25
Интернет
Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram
Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru 16:45
Происшествия
В Кемерове женщина похитила из роддома новорождённого ребенка
Установлено, что накануне, 2 октября, женщина, находясь в одной из городских больниц Кемерова, зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорождённого мальчика.
REGNUM 11:17