Быки с двумя поражениями занимают последнее место в группе, так как раньше проиграл Базелю (0:5). В следующем матче Краснодар сыграет на выезде с Трабзонспором.

Политика В Госдепе прокомментировали частые отказы в визах россиянам В Госдепартаменте США прокомментировали отказы в выдаче виз гражданам России. Об этом 4 октября сообщает «РИА Новости».

Кино Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены» Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.

Политика Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.

Театры Директором Театра оперы и балета станет Сергей Юнганс В финал конкурса на должность директора Государственного театра оперы и балета прошли три победителя — якутские деятели культуры Захар Никитин и Саргылана Борисова и свердловский режиссер-постановщик Сергей Юнганс.

Недвижимость Шумков подписал закон о новой системе расчета налога на имущество курганцев Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал закон о переходе с 1 января 2020 года на новую систему налогообложения имущества физических лиц.

Экономика Минздрав предложил установить по группам минимальные оклады врачей Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предложила установить минимальные оклады медицинских работников отдельно по каждой профессиональной группе.

Единоборства Опубликовано видео драки Александра Емельяненко и Михаила Кокляева Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал в социальных сетях видео потасовки с бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Шоу-бизнес У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.

Политика Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.

Политика Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Авто Рендеры четырехдверного пикапа Suzuki Jimny появились в Интернете Дизайнеры обратили внимание, что автомобилю придется удлинить колесную базу, чтобы машина Suzuki Jimny, чьи рендеры появились в Сети, могла вместить просторный кузов.

Авто Названа дата премьеры Volkswagen Golf нового поколения Мировая премьера нового Mk8 состоится 24 октября в рамках специального мероприятия, которое будет организовано в Вольфсбурге, Германия, и носит название «Life Happens with a Golf».

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Музыка Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М» Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».

Общество В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск В США бездомная россиянка, прославившаяся исполнением оперной арии в метро, может начать карьеру в шоу-бизнесе.

Футбол Матвеев заявил, что «Краснодар» не намерен жертвовать Лигой Европы Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев после поражения своих подопечных от испанского «Хетафе» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы высказал мнение о турнирных перспективах команды.

Энергетика В Nord Stream 2 оценили шансы на получение разрешения от Дании Райнер Зеле – глава австрийской OMV, оператора проекта газопровода «Северный поток-2» – оценил шансы получить разрешение от Дании.

Здоровье Названо лучшее время для прививки от гриппа Как отметил другой врач Скотт Поли из Центра по контролю и предотвращению заболеваний США, несмотря на то, что вакцинацию предпочтительнее делать до конца октября, более поздняя вакцинация также будет полезна, и потому прививки от гриппа должны оставаться доступными даже в сезон болезни.

Экономика РЖД продали контрольный пакет в АО «ВРК-3» за 8,65 млрд рублей Цена приобретения акций по итогам аукциона составила 8,65 млрд рублей при стартовой цене в 7 млрд 15 млн 888,060 тыс. рублей.

Игры Xbox Scarlett получит 4К-камеру Чтобы исправить ситуацию, производитель решил в Xbox Scarlett добавить камеру высокого разрешения.

Интернет Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.