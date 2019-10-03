Российский «Краснодар» потерпел поражение от испанского «Хетафе» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Победу «Хетафе» принёс дубль Родригеса Анхеля, забившего на 35-й и 61-й минутах.

Политика Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете в СМИ Как отмечается, главу государства спросили о том, стоит ли поменять политику редакции в отношении Украины на некоторых российских федеральных телеканалах, которые могли якобы представлять Украину в невыгодном свете.

Политика Зеленский обратился к противникам «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов противников того, что Киев подписал «формулу Штайнмайера» на переговорах Контактной группы в Минске.

Общество Росконтроль определил самый вкусный шоколад Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.

Политика Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Политика Европейская делегация не нашла признаков притеснения крымских татар Глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер заявил, что широко тиражируемая информация об ограничении прав крымских татар не соответствует реальности.

Политика Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.

Экономика Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

ЖКХ Названы способы сэкономить на оплате отопления в России В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.

Политика Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого во время дебатов по протестам в Москве.

Общество «Магнит» сократит число собственных торговых марок Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.

Политика В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.

Экономика Рейтинг бизнес-элиты от Vanity Fair: золотое дно эпохи «стриминга» В рейтинге мировой элиты, опубликованной журналом Vanity Fair, в номинации «новый и старый истеблишмент» (как правило, в эту номинацию попадают люди в возрасте) были перечислены самые влиятельные представители «старой гвардии».

Общество Анастасия Заворотнюк погасила все долги Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.

Наука В Татарстане обнаружили самые древние микробы средневековой чумы Ученые-генетики при институте Истории человечества Макса Планка, расположенного в городе Йене (Германия) установлено, что средневековая чума пришла на территорию Европы из Поволжья, сообщает издание Nature Communications.

Политика МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.