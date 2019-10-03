Футбол
RT на русском«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
Российский «Краснодар» потерпел поражение от испанского «Хетафе» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Победу «Хетафе» принёс дубль Родригеса Анхеля, забившего на 35-й и 61-й минутах.
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Политика
Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете в СМИ
Как отмечается, главу государства спросили о том, стоит ли поменять политику редакции в отношении Украины на некоторых российских федеральных телеканалах, которые могли якобы представлять Украину в невыгодном свете.
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
Политика
Зеленский обратился к противникам «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов противников того, что Киев подписал «формулу Штайнмайера» на переговорах Контактной группы в Минске.
Общество
Росконтроль определил самый вкусный шоколад
Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Политика
Путин заявил, что появление в Азии РСМД США повлечет зеркальный ответ
Появление ракет средней и малой дальности США в Азии повлечет зеркальный ответ и создаст новые угрозы.
Политика
Европейская делегация не нашла признаков притеснения крымских татар
Глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер заявил, что широко тиражируемая информация об ограничении прав крымских татар не соответствует реальности.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения
Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Экономика
Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд
Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
Происшествия
Стала известна судьба украденных российской кассиршей миллионов рублей
Муж кассирши банка, похитившей 20 миллионов рублей, проиграл большую часть денег в букмекерских конторах.
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ЖКХ
Названы способы сэкономить на оплате отопления в России
В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Политика
Депутат Рады сообщил о прекращении поставок угля с России на Украину
Депутат украинского парламент Волынец утверждает, что Россия перекрыла поставки энергетического угля на Украину через Белоруссию.
Автоспорт
В 2021 году в «Формуле-1» может появиться новая команда из Испании
Футбол
Матч Лиги Европы остановили из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха
Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" был прерван из-за флага непризнанной республики, передает Sport24.
Политика
Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ
Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого во время дебатов по протестам в Москве.
Общество
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Экономика
Рейтинг бизнес-элиты от Vanity Fair: золотое дно эпохи «стриминга»
В рейтинге мировой элиты, опубликованной журналом Vanity Fair, в номинации «новый и старый истеблишмент» (как правило, в эту номинацию попадают люди в возрасте) были перечислены самые влиятельные представители «старой гвардии».
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила все долги
Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.
Наука
В Татарстане обнаружили самые древние микробы средневековой чумы
Ученые-генетики при институте Истории человечества Макса Планка, расположенного в городе Йене (Германия) установлено, что средневековая чума пришла на территорию Европы из Поволжья, сообщает издание Nature Communications.
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
Футбол
Лугано — Динамо (Киев) 0:0
«Динамо» в квалификации Лиги чемпионов не сумело пройти бельгийский «Брюгге», и соответственно переместилось в Лигу Европы, где в первом туре групповой стадии дома достаточно тяжело одолело «Мальме» (1:0). Игровой перевес был у хозяев, однако забить они смогли только на 84-й минуте усилиями Буяльского.
Интернет
Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram
Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.