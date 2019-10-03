Футбол

RT на русскомRT на русском«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы

Российский «Краснодар» потерпел поражение от испанского «Хетафе» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Победу «Хетафе» принёс дубль Родригеса Анхеля, забившего на 35-й и 61-й минутах.
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