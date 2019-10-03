Футбол
RT на русском«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
Российский «Краснодар» потерпел поражение от испанского «Хетафе» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Победу «Хетафе» принёс дубль Родригеса Анхеля, забившего на 35-й и 61-й минутах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Шапи и Берг – в старте «Краснодара» на матч с «Хетафе», Фернандеш – в запасе
Спорт день за днемвчера в 13:59
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Общество
Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах
Студентки актерской школы актера Джеймса Франко обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Times.
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество
В Санкт-Петербурге станцию метро затопило в день открытия
Коммерсантъ вчера в 19:28
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Политика
Польша назвала сроки полного отказа от российского газа
Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
Lenta.ru 00:36
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия
Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде
В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
Известия 00:59
Политика
Трамп предложил создать новое СМИ для иновещания из-за CNN
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN и другие американские СМИ за подачу информации о Штатах и предложил создать новое медиа для иновещания.
РБК вчера в 20:58
Политика
Депутаты из Норвегии хотят в Крым на поезде
Народные дипломаты из Норвегии намерены участвовать в открытии железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
Русская Планета 02 октября в 07:50
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Политика
Владимир Путин: Зеленскому досталось «тяжелое наследие»
Владимир Путин заявил, что Зеленский получил "тяжелое наследие".
Деловое.ТВ 02 октября в 10:25
Происшествия
4 человека погибли при аварийной посадке самолета под Львовом
Мининфраструктуры Украины сообщило, что при аварийной посадке самолета под Львовом погибли 4 человека, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:16
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Армия и оружие
В России отмечается День космических войск
ТК Звезда вчера в 18:20
Кино
Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»
Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
Inc-news.ru вчера в 13:26
Происшествия
В Кемерово женщина похитила из роддома чужого ребенка
В Кемерово женщина украла из роддома чужого младенца.
Росбалт вчера в 06:19
Происшествия
В Петербурге локализован пожар на складе пластиковых изделий
В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар на Софийской улице.
Вести.Ru 01:33
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия вчера в 00:36
Политика
Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России
Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 11:42
Политика
Волкер 10 часов давал показания конгрессу по импичменту Трампа
Причиной для слушаний в конгрессе с участием Волкера стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором они обсуждали ситуацию вокруг работы на Украине сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена.
Газета.Ru 02:31
Здоровье
В ВОЗ отметили снижение потребления алкоголя и смертности в России
ВОЗ напомнила, что с 2003 года в России постепенно поднимали акцизы, ввели минимальную розничную цена на водку и затем на другие спиртные напитки, внедрили систему мониторинга производства и продажи продукции, а также ограничили продажу алкоголя в вечернее время.
РИА Новости 01 октября в 15:05
Наука
Повреждения легких вейперов США напомнили врачам химические ожоги
Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.
Ридус 02 октября в 19:29
Кино
Кэмерон показал фото со съемок второй части «Аватара»
Первые фотографии со съемок новой части фантастического фильма «Аватар» появились в социальных сетях.
iReactor вчера в 16:11
Политика
Путин прокомментировал свое прошлогоднее высказывание о рае
Президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании клуба "Валдай" ответил на просьбу развить свою аллегорию про рай для россиян и незавидную судьбу для агрессоров в случае нападения на РФ.
ТАСС вчера в 13:51
Политика
Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, находящийся с визитом на Кубе, встретился с первым секретарем центрального комитета Компартии этой страны Раулем Кастро.
ТАСС вчера в 17:13
Спорт
Легкоатлет Шубенков прокомментировал спорное решение ИААФ
Газета.Ru вчера в 22:57