Российский «Краснодар» потерпел поражение от испанского «Хетафе» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Победу «Хетафе» принёс дубль Родригеса Анхеля, забившего на 35-й и 61-й минутах.

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