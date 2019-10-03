Футбол
RT на русском«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
Российский «Краснодар» потерпел поражение от испанского «Хетафе» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Победу «Хетафе» принёс дубль Родригеса Анхеля, забившего на 35-й и 61-й минутах.
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Шапи и Берг – в старте «Краснодара» на матч с «Хетафе», Фернандеш – в запасе
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Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
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Полностью российский экипаж «Союза» отправится на МКС осенью 2020 года
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что полностью российский экипаж космического корабля "Союз МС" может отправиться к Международной космической станции (МКС) осенью 2020 года.
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Трамп отозвал посла США Мари Йованович из Украины
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В Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
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Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы».
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Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 02 октября в 10:30
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Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников
Красная весна 02 октября в 15:05
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В США в штате Калифорния был избит мужчина, который шел в кепке с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 19:45
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Муж отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены
Суд в Северной Каролине обязал мужчину выплатить деньги мужу его любовницы. В суд обратился обманутый супруг Кевин Ховард.
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Джордж Мартин в видеообращении поблагодарил якутян за народный «Оскар»
Американский писатель Джордж Мартин, по роману которого был снят сериал «Игра престолов», записал видеообращение для якутян, где он поблагодарил их за народную премию в виде серебряной статуэтки Джона Сноу.
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Матч Лиги Европы в Люксембурге прерван из-за провокации с флагом «НКР»
Матч второго тура группового этапа Лиги Европы в Люксембурге между местным "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" был прерван на 15 минут из-за появления над полем дрона с флагом контролируемого Арменией фейкового режима "НКР".
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РИА Новости вчера в 17:30
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МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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Иностранные инвесторы снова признали Россию «тихой гаванью»
В первый день ежегодного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке 3 октября участники панельной дискуссии обсудили тезис, что Россия считается «тихой гаванью» для финансовых инвесторов, несмотря на низкие темпы роста экономики и слабость институтов.
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СМИ узнали детали итогового документа саммита «нормандской четверки»
Представители стран, входящих в состав «нормандской четверки» предварительно согласовали проект итогового документа саммита, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.
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Согласно прогнозу, минимальный среднегодовой рост не более 1,5% прогнозируется в девяти регионах РФ.
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Путин провел кадровые перестановки в силовых структурах
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в Следственном комитете, МВД, МЧС и ФСИН РФ.
ФАН вчера в 08:27
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Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве
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Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык
Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
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Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
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