Футбол

RT на русскомRT на русском«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы

Российский «Краснодар» потерпел поражение от испанского «Хетафе» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Победу «Хетафе» принёс дубль Родригеса Анхеля, забившего на 35-й и 61-й минутах.
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«Краснодар» проиграл в Лиге Европы «Хетафе»

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