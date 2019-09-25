«Краснодар» потерпел поражение от «Нижнего Новгорода» во встрече 1/16 финала Кубка России. Единственный гол в игре, принесший нижегородцам победу и выход в следующую стадию турнира, забил нападающий Александр Ставпец на 78-й минуте.

«Краснодар» проиграл «Нижнему Новгороду» и выбыл из Кубка России

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