Футбол
Sport24.ru«Краснодар» проиграл «Нижнему Новгороду» и выбыл из Кубка России
«Краснодар» потерпел поражение от «Нижнего Новгорода» во встрече 1/16 финала Кубка России. Единственный гол в игре, принесший нижегородцам победу и выход в следующую стадию турнира, забил нападающий Александр Ставпец на 78-й минуте.
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Стали известны составы команд на матч Краснодар – Нижний Новгород 25 сентября 2019
КП - Нижний Новгород11:35
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