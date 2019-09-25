Футбол

Советский спортСоветский спорт«Краснодар» проиграл «Нижнему Новгороду» и вылетел из Кубка России

В следующем раунде турнира Нижний Новгород сыграет с победителем матча Шинник - Сочи.
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Подробнее о событии

«Нижний Новгород» — «Краснодар» — 1:0. Видеообзор матча

Sport24.ru14:30

«Краснодар» прекратил борьбу за Кубок России

LiveSport.ru13:52

Деменко: «Краснодар» где-то завысил самооценку, проблема не в Мусаеве

Чемпионат15:22

ФК «Нижний Новгород» обыграл «Краснодар» в матче 1/16 финала Кубка России

Открытый Нижний14:00

Берг и Сулейманов выйдут в основном составе «Краснодара» на матч 1/16 финала Кубка России

Матч ТВ11:16

Ты ли это, «Краснодар»? Черная серия «быков» продолжается

Спорт-Экспресс14:10

Стали известны составы команд на матч Краснодар – Нижний Новгород 25 сентября 2019

КП - Нижний Новгород11:35
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Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией

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«Локомотив» вылетел из Кубка России и сложил с себя полномочия

Действующий обладатель Кубка России по футболу московский "Локомотив" потерпел поражение в 1/16 финала турнира.
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Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии

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На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.
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Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
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24 сентября к земле приблизится крупный астероид

По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
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Отец невесты извинился перед Кадыровым за недостойное поведение на свадьбе

По данным портала, «Кадыров раскритиковал мужчину, заявив, что его поступок не соответствует чеченским обычаям».
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В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге

Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
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В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
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Даниил Квят: «Планирую получить удовольствие от „Гран-при России“»

Думаю, нас ждут интересные выходные. Планирую получить удовольствие от домашней гонки. Помню свою первую гонку в Сочи в 2014 году.
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
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Общество

С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
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Интернет

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Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
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Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост

Для первого полугодия 2019-го был актуален базовый сценарий - рынок легковых автомобилей уменьшился на 1,9%. Продажи новых легковых автомобилей в России достигли 775 тысяч штук (против 790 тысяч в первом полугодии 2018-го).
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Рекордно быстрая нейтронная томография показала впитывание воды корнями

Для демонстрации возможностей авторы в динамике зафиксировали процесс движения воды в почве с временным разрешением в полторы секунды, однако потенциал метода намного шире, пишут ученые в журнале Optics Express.
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Авто

В России появится новая автомобильная марка

Представители автомобильной промышленности Узбекистана разрабатывают проект по крупноблочному выпуску на предприятие Derways, расположенном на территории Карачаево-Черкесии, малолитражных легковушек под новым брендом Atlas.
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Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек

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Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Американская компания Boston Dynamics продемонстрировала новые способности своего человекоподобного робота Atlas.
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В пятницу, 13 сентября, театральный режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак сочетались узами брака.
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Телеведущий Владимир Словьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
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Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае вступления Грузии в НАТО Москва войну не начнет, но отношения с альянсом будут серьезно подорваны.
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Клинтон обвинила Трампа в предательстве США

Бывшая глава Госдепартамента и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в предательстве.
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