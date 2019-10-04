Футбол

Вести.RuВести.Ru«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
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Новая еврокубковая неудача: «Краснодар» потерпел второе подряд поражение в ЛЕ

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«Краснодар» проиграл в Лиге Европы «Хетафе»

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«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы

Sport24.ruвчера в 16:55
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Налетчики ворвались на территорию, расстреляли двоих охранников и попытались взять в заложники находившихся внутри людей.
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В России добыли уникальный алмаз-матрешку

Компания "Алроса" добыла в Якутии двойной алмаз, возраст которого, по оценке ученых, может составлять более 800 млн лет.
ТАСС 07:52
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После издевательств над учеником уволилась директор московской школы

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Новак рассказал о цене транзита газа через Украину

Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
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Политика

В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации

Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого во время дебатов о московских протестах.
РИА Новости вчера в 11:02
Политика

Джонсон попросит отсрочку Brexit, если не будет сделки

"В случае, если ни одно из условий, изложенных в параграфах 1(1) и 2, не будет выполнено, он (премьер-министр Джонсон) направит письмо [с просьбой об отсрочке Brexit] в установленной форме не позднее 19 октября 2019 года", - отметили в документе.
РЕН ТВ 08:42
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Сиквел «Полицейского с Рублевки» показал первые кадры

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В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

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Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт

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В Таиланде забили гол двойным ударом через себя

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Политика

Корпорация «Вымпел» помогает Китаю в создании СПРН

ТАСС 07:40
Политика

МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране

МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.
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Общество

Маргарита Грачева выпустила книгу и собирается замуж

Грачева добавила только, что с мамой уже его познакомила, он сделал Рите предложение, и она его приняла.
Вести.Ru 10:09
Экономика

Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
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Космос

«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»

Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
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Футболисты Могилевец и Игнатьев вызваны в сборную России

Вести.Ru 07:42
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Процессорам AMD Ryzen обещают более сотни улучшений

Директор компании MSI по маркетингу Эрик ван Бёрден заявил, что AMD собирается серьёзно улучшить процессоры Ryzen.
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В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли два человека

Ранним утром в Белогорском районе Крыма на трассе "Таврида" в результате тройного столкновения - грузового автомобиля Renault Magnum, "Газели" и легкового авто Chevrolet Aveo - погибли два человека.
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Путин рассказал, как Россия в 90-е избежала гражданской войны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря трудолюбию и терпению россиян страна избежала в 1990-е гражданской войны.
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Зеленский заявил, что белорусам ближе Украина, чем Россия

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что белорусам ближе не Россия, а Украина.
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Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей

Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
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В Волгограде умерла двухмесячная пассажирка рейса из Грозного в Москву

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«Динамо» обыграло «Оренбург» в матче молодежного первенства

«Динамо» оказалось сильнее «Оренбурга» в матче 12-го тура молодежного первенства России.
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