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Вести.Ru«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
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"В случае, если ни одно из условий, изложенных в параграфах 1(1) и 2, не будет выполнено, он (премьер-министр Джонсон) направит письмо [с просьбой об отсрочке Brexit] в установленной форме не позднее 19 октября 2019 года", - отметили в документе.
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