В другом матче группы С испанский «Хетафе» на своем поле победил турецкий «Трабзонспор» со счетом 1:0. Единственный гол на 18-й минуте забил нападающий хозяев Анхель. Во втором туре группового раунда Лиги Европы «Краснодар» 3 октября примет «Хетафе».

«Краснодар» пропустил пять голов в стартовом матче Лиги Европы

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