Футбол
Кубанские новости«Краснодар» проведет товарищеский матч с «Ростовом»
В воскресенье, 17 ноября, в 16.00 на стадионе ФК «Краснодар» состоится товарищеский матч между «Краснодаром» и «Ростовом». Попасть на трибуны можно будет, воспользовавшись сезонным абонементом на матчи Премьер-Лиги, либо получить бесплатный билет в кассе стадиона.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 18:21, Ашберн
Политика
В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев
В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Rambler News Service 06:36
Происшествия
В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
Цех по переработке нефтепродуктов загорелся в Самарской области, площадь возгорания уже составляет 420 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 17:01
Общество
NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото
Высокопоставленная сотрудница администрации президента США приукрасила своё резюме информацией о несуществующем профессиональном опыте и даже создала фальшивую обложку журнала Time со своим лицом на ней.
News.ru 06:12
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания
Арестованный после убийства невесты историк Олег Соколов отказался от использованного ранее конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания.
ТАСС 15:50
Экономика
Депутаты предложили сахалинскому правительству увеличить финансирование на строительство
Двенадцать государственных программ обсудили депутаты на комитете по экономическому развитию при рассмотрении проекта закона о бюджете Сахалинской области на трехлетний период.
АСТВ 17:36
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
BFM.ru 05:49
Наука
Наркоманов научились выявлять по отпечатку пальца
Известия вчера в 21:12
Музыка
Шнуров допустил появление нового солиста в группе «Ленинград»
РЕН ТВ 11 ноября в 07:01
Политика
Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает NBC News.
РБК 17:11
Футбол
РФС отверг новую форму сборной России от Adidas
Футбольная форма, разработанная компанией Adidas для сборной РФ на последние матчи отборочного цикла Евро-2020, не понравилась Российскому футбольному союзу (РФС).
Инфо24 13:42
Космос
NASA показало электрический самолет
NASA впервые показало результаты своей работы над полностью электрическим самолетом X-57 Maxwell.
Кубанские новости 03:58
Энергетика
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 11 ноября в 13:25
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
ТАСС 16:10
Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Комсомольская правда 16:40
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
Политика
Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коломойский заявил, что США используют Украину в своих целях, заставляя её граждан воевать.
REGNUM 09:53
Происшествия
RT: сбившая ребенка в Балашихе Алисова вышла на свободу
Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, вышла на свободу, пишет RT, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Аргументы и Факты вчера в 10:17
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Интерфакс 14:15
Шоу-бизнес
Джастин Бибер пришел на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе
Певец пришел на открытие ресторана Тимати вместе с женой Хейли Бибер. 12 ноября Тимати открыл в Лос-Анджелесе свою бургерную.
WMJ.ru 04:41
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Общество
Концерты Максима Галкина могут запретить
Концерты юмориста могут запретить за его высказывания о цензуре на телевидении.О возможном запрете концертов Максима Галкина рассказал продюсер Леонид Мазор.
DixiNews 11:26
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Общество
Сахалину все еще не хватает пожарных
О пожарных подразделениях поговорили сахалинские депутаты на заседании комитета по экономическому развитию областной думы.
Сахалин.Инфо 17:31
Происшествия
«Лефортово» склонилось к побегу Дмитрия Захарченко
Коммерсантъ вчера в 17:49
Здоровье
Аптеки ЕАО задержали выдачу лекарств по 6 тысячам льготным рецептам
Ранее в региональное отделение ОНФ обратились жители региона и рассказали, что не смогли получить необходимые им лекарства по рецептам, которые находятся на отложенном обслуживании.
REGNUM 17:59
Авто
Toyota Camry получил полный привод от RAV4
Кстати, вместе с полным приводом седаны получили и «зимний» пакет, в который в зависимости от комплектации входят подогрев передних сидений, боковых зеркал и рулевого колеса.
Автоновости дня 07:46
Армия и оружие
Новый боевой ледокол ВМФ РФ в Дании назвали «арктическим кулаком»
Новый боевой ледокол ВМФ России "Иван Папанин" напугал СМИ Дании, которые уже успели окрестить корабль "арктическим кулаком".
Народные новости вчера в 20:50
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Известный как «руки-базуки» россиянин Кирилл Терешин удалил все синтетические вещества из своих бицепсов.
BFM.ru вчера в 09:21