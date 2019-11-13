Футбол

Кубанские новостиКубанские новости«Краснодар» проведет товарищеский матч с «Ростовом»

В воскресенье, 17 ноября, в 16.00 на стадионе ФК «Краснодар» состоится товарищеский матч между «Краснодаром» и «Ростовом». Попасть на трибуны можно будет, воспользовавшись сезонным абонементом на матчи Премьер-Лиги, либо получить бесплатный билет в кассе стадиона.
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«Ростов» проведет товарищеский матч с «Краснодаром»

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«Краснодар» на своем стадионе проведет товарищеский матч с «Ростовом»

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«Ростов» проведет товарищеский матч с «Краснодаром» во время паузы РПЛ

РИА Новостивчера в 07:52

«Ростов» проведет товарищескую встречу с «Краснодаром»

Советский спортвчера в 08:27
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Глава ростовского УФСИН является единственным фигурантом дела

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Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
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ВСУ обстреляли украинских нацистов на Донбассе

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