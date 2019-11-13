Футбол
Кубанские новости«Краснодар» проведет товарищеский матч с «Ростовом»
В воскресенье, 17 ноября, в 16.00 на стадионе ФК «Краснодар» состоится товарищеский матч между «Краснодаром» и «Ростовом». Попасть на трибуны можно будет, воспользовавшись сезонным абонементом на матчи Премьер-Лиги, либо получить бесплатный билет в кассе стадиона.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 05:02, Ашберн
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Политика
Трамп не стал смотреть слушания по делу об импичменте
Президент США Дональд Трамп не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, проходящих в среду в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования по импичменту, так как занят работой.
РБК вчера в 13:59
Общество
В Роструде рассказали о новом виде мошенничества
В России появился новый вид телефонного мошенничества.
Российская газета 03:23
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Спорт
Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России
Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
РИА Новости 03:37
Политика
Умер экс-депутат Госдумы Михаил Кошкин
Бывший депутат Государственной думы и экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Кошкин умер в возрасте 65 лет, сообщили РБК в пресс-службе Госсовета региона.
РБК 03:49
Политика
Госдума разрешит Путину оставить Садовничего ректором МГУ
Государственная дума поддержит законопроект, который позволит президенту неограниченное число раз продлевать полномочия ректора МГУ.
Политсовет 04:51
Гаджеты
Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой
Astera вчера в 14:33
Футбол
Фанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром»
Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.
Чемпионат вчера в 16:30
Политика
В Киеве грозятся отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Антон Кориневич, занимающий должность «представителя президента Украины в Крыму», пообещал, что Киев отреагирует на запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту через Керченский пролив на полуостров и обратно.
Аргументы и Факты вчера в 12:45
Происшествия
Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве
Российская газета 03:53
Происшествия
Челябинская школьница умерла на улице
Ученица девятого класса одной из школ города Троицка (Челябинская область) умерла на улице родного города, сообщили «URA.RU» очевидцы.
URA.Ru 03:49
Авто
Toyota Camry получила полный привод RAV4
Кстати, вместе с полным приводом седаны получили и «зимний» пакет, в который в зависимости от комплектации входят подогрев передних сидений, боковых зеркал и рулевого колеса.
Автоновости дня вчера в 07:46
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Минск инициирует внесение изменений в совместный с Москвой договор от 1995 года о взаимных усилиях в охране границы, такая задача поставлена президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил в четверг госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
РИА Новости 04:25
Происшествия
Российского бойца UFC арестовали по подозрению в похищении человека
Lenta.ru вчера в 13:23
Общество
Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Пятый канал вчера в 20:16
Экономика
«Bitcoin подорожает до $1 млн». Но только при одном условии
Первая криптовалюта подорожает до $1 млн, только если преодолеет «супергиперинфляцию», заявил криптоаналитик Мариус Лэндман.
РБК вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала фигуру спустя три недели после родов
Анастасия Решетова показала фигуру спустя 3 недели после родов Напомним, что для Анастасии маленький Ратмир стал первенцем.
Вокруг ТВ 12 ноября в 17:37
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета вчера в 15:25
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском вчера в 11:44
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Политика
МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений
Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».
Коммерсантъ 04:43
Футбол
Ибрагимович попрощался с болельщиками «Лос-Анджелес Гэлакси»
Евро-футбол.ру вчера в 16:34
Происшествия
В Воронеже ищут пропавшего по дороге из школы мальчика
МОЁ! Оnline Воронеж 02:49
Политика
Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 12:30
Кино
Кончаловский рассказал об отставании России от США
Режиссер Андрей Кончаловский в интервью изданию "Аргументы и факты" поделился мыслями об "отставании" России от США.
Газета.Ru 02:37