Футбол
Sport24.ru«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
Полузащитник Павел Мамаев больше не является игроком «Краснодара». Руководство клуба приняло решение расторгнуть контракт с 31-летним футболистом, который 17 сентября вышел на свободу. Об этом сообщается на официальном сайте «горожан».
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«СЭ»: Мамаев прилетел в Краснодар, чтобы обсудить расторжение контракта с «Краснодаром»
Sports.ru19 сентября в 21:29
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Спорт
Россию заподозрили в манипуляции допинговыми данными
Россию подозревают в манипуляции данными из Московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в начале 2019 года.
Lenta.ru вчера в 15:05
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
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Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским
Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
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Facebook приостановил работу тысяч приложений
Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.
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Министерство транспорта России допустило расторжение договора об управлении железнодорожной сетью Армении раньше срока.
РЕН ТВ вчера в 14:49
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Барановскую засняли за поцелуями с солистом «Иванушек International»
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ТВ Центр 19 сентября в 07:46
Политика
Новак: трехсторонние переговоры по транзиту газа прошли конструктивно
По словам главы Минэнерго, представители России услышали от украинских коллег заинтересованность в продолжении сотрудничества с 1 января 2020 года.
RuNews24.ru вчера в 02:35
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Крупный торговый центр загорелся во Владивостоке
Крупный торговый центр "Максим" загорелся в столице Приморья рано утром в субботу.
Российская газета вчера в 18:29
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Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы роботами
Робот "Федор" предложил создать колонии роботов-аватаров на планетах Солнечной системы для их покорения.
Народные новости 19 сентября в 15:18
Общество
В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов
Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».
РБК 00:27
Технологии
У вологодских школьников появятся компьютеры «Эльбрус»
Разработчик согласился обеспечить оборудованием класс на 30 мест в новом вологодском технопарке для детей «Кванториум».
Экономика сегодня вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко показала фигуру в бикини
Виктория Дайнеко, очевидно, собирается в отпуск. Звезда отправилась на шопинг, чтобы выбрать себе купальник, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Армия и оружие
Медведев отреагировал на планы США прорвать российскую ПВО
Американские ПВО провалились в Саудовской Аравии, и в связи с этим заявление главы ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригэна о разработке Пентагоном плана по преодолению ПВО Калининградской области смотрится глупо, указал российский премьер Дмитрий Медведев.
Газета.Ru вчера в 14:16
Политика
Китай позитивно оценил встречу торговых переговорщиков в Вашингтоне
"Команды переговорщиков по торгово-экономическим вопросам Китая и США 19-20 сентября в Вашингтоне провели консультации на уровне заместителей министра, состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических вопросов, представляющих общий интерес", - говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости вчера в 23:17
Политика
На «штурм» «Зоны 51» собрались более двух тысяч человек
РИА Новости вчера в 21:38
Футбол
РФС объяснил отказ зарегистрировать Кокорина
Life.ru вчера в 10:07
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Российских детей облили горящим маслом в Турции
Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия 19 сентября в 19:21
Политика
Аксенова повторно избрали главой Крыма
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма – действующего на тот момент главу республики Аксенова, руководителя крымского отделения КПРФ Сергея Богатыренко и депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова.
Государственные Вести вчера в 09:30
Происшествия
Актеров российского спектакля о войне в Донбассе закидали фекалиями
Активисты радикально-патриотического движения SERB прервали показ спектакля «Война близко», который шел вечером 20 сентября в «Театре.doc» в Москве.
Lenta.ru вчера в 16:10
Хоккей
«Барыс» одержал победу над «Трактором»
Sport24.ru вчера в 12:05
Футбол
«Уфа» выиграла у «Спартака» без ударов в створ ворот
Спорт день за днем вчера в 12:29
Армия и оружие
Стрельбу из «Солнцепека» и «Змея Горыныча» сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч") на учениях "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 22:48
Происшествия
Якутского шамана отпустили из психбольницы
Задержанного якутского "шамана" Александра Габышева выпустили из психбольницы под подписку о невыезде.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Гаджеты
Хакер рассказал о взломе компьютера с помощью usb-зарядки
Чарльз Хендерсон, руководящий X-Force Red в IBM Security, рассказывает о том, что сравнительно новый способ взлома с помощью модифицированного провода не рассчитан для массовых атак, но обходится очень дёшево и практически безотказен.
ИнфоСМИ вчера в 03:39
Происшествия
Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК вчера в 05:18
Армия и оружие
«Искандер-М» произвел боевой пуск ракеты на полигоне Донгуз
Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» провели успешный боевой пуск ракеты по учебной цели на полигоне Донгуз Оренбургской области в ходе основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
ТК Звезда 19 сентября в 18:00
Единоборства
Президент UFC допустил возможность боя Хабиба с Сен-Пьером
Президент UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дэйна Уайт сообщил, что готов вести переговоры об организации боя между российским чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и бывшим обладателем титула Жоржем Сен-Пьером.
ProstoProSport вчера в 18:30
Общество
Онкоцентр Блохина не подтвердил информацию об увольнении 25 врачей
Ранее газета "Известия" сообщила, что около 20-25 детских онкологов собрались уволиться из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, поводом для этого якобы послужило решение администрации онкоцентра уволить профессора Георгия Менткевича.
РИА Новости вчера в 13:06