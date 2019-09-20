Футбол
Sport24.ru«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
Полузащитник Павел Мамаев больше не является игроком «Краснодара». Руководство клуба приняло решение расторгнуть контракт с 31-летним футболистом, который 17 сентября вышел на свободу. Об этом сообщается на официальном сайте «горожан».
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«СЭ»: Мамаев прилетел в Краснодар, чтобы обсудить расторжение контракта с «Краснодаром»
Sports.ru19 сентября в 21:29
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RT на русском вчера в 20:10
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Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Скорее всего, валюта, выведенная со счетов банков-нерезидентов, конвертировалась в рубли, что сдержало ослабление рубля в августе, предполагает Порывай, указывая, что в этот период оттока клиентских валютных средств из банков не наблюдалось.
РБК 03:00
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США ввели санкции против Нацбанка Ирана
Несмотря на отсутствие доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп поручил существенно ужесточить санкции против Тегерана.
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РФС отказал Александру Кокорину в регистрации на матчи РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) отказал нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину в регистрации на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Astera 19 сентября в 05:19
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Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000
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Телепрограмма вчера в 19:57
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Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
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Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
News.ru вчера в 16:31
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Медведев назвал размер МРОТ и маткапитала на 2020 год
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Росгидромет озвучил прогноз на зиму
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Американские ПВО провалились в Саудовской Аравии, и в связи с этим заявление главы ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригэна о разработке Пентагоном плана по преодолению ПВО Калининградской области смотрится глупо, указал российский премьер Дмитрий Медведев.
Газета.Ru вчера в 14:16
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Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport вчера в 07:22
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«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
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