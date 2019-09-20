Футбол
ТАСС«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
Футбольный клуб "Краснодар" объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба "Краснодара". Соглашение с 31-летним футболистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
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«СЭ»: Мамаев прилетел в Краснодар, чтобы обсудить расторжение контракта с «Краснодаром»
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