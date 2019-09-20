Футбол
Коммерсантъ«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон. В дальнейшем клуб не собирается комментировать это решение.
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«СЭ»: Мамаев прилетел в Краснодар, чтобы обсудить расторжение контракта с «Краснодаром»
Sports.ruвчера в 21:29
СМИ: Сегодня Мамаев и «Краснодар» могут договориться по условиям расторжения контракта
Sportbox.RUвчера в 19:35
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Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
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Политика
Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
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У Зеленского назвали дату встречи с Трампом
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Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о ее шраме на шее По словам Изобеллы Пирози, ничто не указывало на то, что актриса чем-то серьезно больна.
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
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Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
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Песков рассказал о выходных Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у главы государства обычно не бывает полностью свободных выходных, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину РБК.
Рамблер 08:36
Экономика
Доходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10%
По итогам августа 2019 года доходы Грузии в сфере туризма составили $396,4 млн, что на 10,6% меньше, чем в августе 2018 года.
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Еще до появления ребенка на свет экс-участники шоу «Дом-2» делились последними новостями о беременности в своих соцсетях.
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Украинский "Нафтогаз" поработал с калькулятором и рассчитал тарифы, по которым российский монополист мог бы перекачивать европейским потребителям газ через ГТС Незалежной.
Утро.ru 14:19
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
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Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
Российская газета 11:33
Футбол
Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы
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Газета.Ru вчера в 15:00
Происшествия
Российских детей облили горящим маслом в Турции
Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия вчера в 19:21
Автоспорт
Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов Гран-при Сингапура
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов, которые прошли в рамках Гран-при Сингапура.
News102.ru 12:02
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
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На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение
Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.
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До конца года Х5 планирует открыть еще шесть магазинов "у дома" в новой концепции в Москве и Московской области.
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Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.
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Общество
Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
Первый покупатель нового iPhone в re:Store на Тверской в Москве не стоял в очереди и приобрел для себя и своей супруги два iPhone 11 Pro Max, передает корреспондент РИА Новости с официального старта продаж.
РИА Новости 01:33
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
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Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
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Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26