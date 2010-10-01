Футбол
Коммерсантъ«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон. В дальнейшем клуб не собирается комментировать это решение.
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Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро вчера в 08:36
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.
Белгородские новости 04:44
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Политика
Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.
РИА Новости 12:37
Происшествия
Сотрудников спецсвязи убили на вокзале в Брянске из-за денег
Трагедия произошла в ночь на 20 сентября, когда сотрудники дежурили в закрытом помещении для спецсвязи.
Русская Планета 07:59
Политика
Захарова прокомментировала резолюцию ЕП об исторической памяти
Принятие Европарламентом резолюции "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы" - очередной виток грубой фальсификации истории, искажение прошлого недопустимо, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 11:23
Общество
Систему взыскания долгов с граждан изменят в России
Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 08:09
Политика
В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Киберспорт
GuardiaN вернулся в Natus Vincere
Киберспортивная организация Natus Vincere объявила о подписании Ладислава GuardiaN Ковача в состав по CS: GO.
Sportbox.RU 13:37
Спорт
Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории
РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.
Газета.Ru 15:03
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит
Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Политика
Аксенова переизбрали главой Крыма
Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Республики Крым.
Lenta.ru 05:39
Теннис
Медведев обыграл Рублева в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге
Спорт-Экспресс 14:47
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Футбол
Фарфан встретился с Ракитичем и подарил ему футболку «Локомотива»
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан и полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич обменялись футболками.
Спорт-Экспресс 15:00
Кино
BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»
Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily 14:24
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
Газета.Ru 12:52
Политика
Чубайс оценил влияние протестов в Москве на утечку кадров
Отвечая на вопрос «Ведомостей» о влиянии московских протестов на утечку кадров из России, Чубайс отметил, что вопрос эмиграции является сложным для каждого ученого и квалифицированного специалиста.
Ведомости 12:38
Наука
Неандертальцев могла погубить «детская» болезнь
Naked Science вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян без макияжа показала пораженное псориазом лицо на фото
Ким Кардашьян без макияжа показала поклонником фото, на котором запечатлено ее лицо, пораженное псориазом.
Актуальные Новости 05:54
Происшествия
Найдено возможное место крушения корабля апостола Павла
Представители Института поиска и исследования Библии (BASE) заявили, что нашли якоря, которые якобы были сброшены с корабля апостола Павла на Мальте.
РИА Новости 10:30
Музыка
Сергей Лазарев переоделся в женщину ради театральной постановки
Певец Сергей Лазарев удивил поклонников перевоплощением в женский образ ради театральной постановки.
Дни24 18 сентября в 05:38
Армия и оружие
Минобороны получило партию защищенных ноутбуков
Российское военное ведомство получило первую партию защищенных ноутбуков, изготовленных с учетом требований военных.
Военное обозрение 08:38
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости 09:26
Политика
Представитель Вашингтона заявил, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации Трампа оговорился, заявив, что одна из сторон конфликта на Украине оккупировала часть российской территории.
Суть событий 15:33
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк делала МРТ за год до беременности
Анастасия Заворотнюк проходила МРТ головного мозга за год до наступления третьей беременности.
Актуальные Новости 07:32