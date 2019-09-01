Футбол
Коммерсантъ«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон. В дальнейшем клуб не собирается комментировать это решение.
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«СЭ»: Мамаев прилетел в Краснодар, чтобы обсудить расторжение контракта с «Краснодаром»
Sports.ruвчера в 21:29
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Президент «Реала» ищет замену Зидану
Руководство мадридского "Реала" не устраивает работа Зинедина Зидана в качестве главного тренера команды.
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Миллиардеру не понравился новый Land Rover Defender и он выпустит свой
Российская газета вчера в 07:05
Политика
Министр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой «Наше место» прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
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Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
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Количество автомобилей такси в регионах могут ограничить
Осуществлять контроль лимита предлагается посредством федеральной автоматизированной системы «Такси», в которой будут определены реестры с водителями, машинами и агрегаторами.
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Facebook приостановил работу десятков тысяч приложений
Компания Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений в рамках внутреннего расследования после скандала со сбором персональных данных, главным фигурантом которого стала фирма Cambridge Analytica.
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