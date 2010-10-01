Футбол
Коммерсантъ«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон. В дальнейшем клуб не собирается комментировать это решение.
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«СЭ»: Мамаев прилетел в Краснодар, чтобы обсудить расторжение контракта с «Краснодаром»
Sports.ru19 сентября в 21:29
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