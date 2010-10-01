Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон. В дальнейшем клуб не собирается комментировать это решение.

Армия и оружие Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.

Футбол РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина Российский футбольный союз не позволил петербургскому "Зениту" дозаявить нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России вне регистрационного периода.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Политика В МИД Украины заявили о деградации санкций Запада против России Глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что санкции Запада против России "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС.

Общество Правила призыва в армию ужесточат Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.

Происшествия «Россия» объяснила смену аэропорта для летевшего из Антальи самолета Как сообщил РБК официальный представитель авиакомпании «Россия» (именно ей принадлежит самолет) Сергей Стариков, смена аэропорта произошла из-за «литерных мероприятий» во Внуково.

Происшествия Очевидец трагедии с девочкой в турецком отеле указал на ошибки врачей Очевидец трагического инцидента с 12-летней девочкой из России, руку которой засосало в трубу в бассейне турецкого отеля, рассказал "КП" о халатности персонала гостиницы и ошибках врачей.

Технологии Facebook приостановил работу десятков тысяч приложений Компания Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений в рамках внутреннего расследования после скандала со сбором персональных данных, главным фигурантом которого стала фирма Cambridge Analytica.

Политика Трамп проведет встречу с Зеленским на полях ГА ООН Ведущий брифинга подтвердил, что Трамп собирается провести с Зеленским встречу на полях ГА ООН.

Спорт Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.

Гаджеты Galax продаёт карты с анимешными девушками, орлами и космическими видами Компания Galax, видимо, решила, что традиционные видеокарты выглядят слишком скучно, и потому предлагает специальные пластиковые вставки с различными принтами, которые позволяют персонализировать видеоускоритель.

Армия и оружие Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения нефти дронов Представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики продемонстрировал в прямом эфире арабских телеканалов обломки четырех крылатых ракет, которые атаковали одно из двух нефтяных месторождений на востоке страны.

Футбол Гвардиола: почему у нас должны появиться сомнения после одного поражения в АПЛ? Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции, посвящённой предстоящему домашнему матчу 6-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом», ещё раз отметил, что поражение в предыдущем туре в матче с «Норвич Сити» (2:3) не стало неожиданностью.

Общество Ректор МГУ не поддержал обязательный ЕГЭ по иностранному языку Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий не поддерживает введение обязательного Единого государственного экзамена по иностранному языку, считает, что в этом вопросе необходим эксперимент.

Происшествия В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.

Авто Lexus показал свою первую серийную яхту Мировая премьера первой роскошной яхты Lexus LY 650 состоялась 19 сентября в Бока-Ратоне.

Политика Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Шоу-бизнес Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек» Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.

Политика Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским 19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.