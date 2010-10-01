Футбол
Коммерсантъ«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон. В дальнейшем клуб не собирается комментировать это решение.
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Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro 04:57
Футбол
РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз не позволил петербургскому "Зениту" дозаявить нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России вне регистрационного периода.
РИА Новости 09:34
Общество
Россияне захотели выселить больных раком детей
Lenta.ru 09:02
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Политика
В МИД Украины заявили о деградации санкций Запада против России
Глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что санкции Запада против России "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС.
Газета.Ru 09:39
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 08:27
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Peterburg2.ru 11:21
Происшествия
«Россия» объяснила смену аэропорта для летевшего из Антальи самолета
Как сообщил РБК официальный представитель авиакомпании «Россия» (именно ей принадлежит самолет) Сергей Стариков, смена аэропорта произошла из-за «литерных мероприятий» во Внуково.
РБК 14:16
Происшествия
Очевидец трагедии с девочкой в турецком отеле указал на ошибки врачей
Очевидец трагического инцидента с 12-летней девочкой из России, руку которой засосало в трубу в бассейне турецкого отеля, рассказал "КП" о халатности персонала гостиницы и ошибках врачей.
РИА Новости 13:12
Политика
В Тбилиси вновь начались акции протеста
Газета.Ru 14:22
Технологии
Facebook приостановил работу десятков тысяч приложений
Компания Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений в рамках внутреннего расследования после скандала со сбором персональных данных, главным фигурантом которого стала фирма Cambridge Analytica.
Rambler News Service 15:26
Политика
Трамп проведет встречу с Зеленским на полях ГА ООН
Ведущий брифинга подтвердил, что Трамп собирается провести с Зеленским встречу на полях ГА ООН.
ТАСС 14:46
Спорт
Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории
РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.
Газета.Ru 15:03
Гаджеты
Galax продаёт карты с анимешными девушками, орлами и космическими видами
Компания Galax, видимо, решила, что традиционные видеокарты выглядят слишком скучно, и потому предлагает специальные пластиковые вставки с различными принтами, которые позволяют персонализировать видеоускоритель.
Игромания.ру 14:25
Армия и оружие
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения нефти дронов
Представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики продемонстрировал в прямом эфире арабских телеканалов обломки четырех крылатых ракет, которые атаковали одно из двух нефтяных месторождений на востоке страны.
Москва 24 18 сентября в 14:03
Футбол
Гвардиола: почему у нас должны появиться сомнения после одного поражения в АПЛ?
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции, посвящённой предстоящему домашнему матчу 6-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом», ещё раз отметил, что поражение в предыдущем туре в матче с «Норвич Сити» (2:3) не стало неожиданностью.
Чемпионат 14:40
Общество
Ректор МГУ не поддержал обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий не поддерживает введение обязательного Единого государственного экзамена по иностранному языку, считает, что в этом вопросе необходим эксперимент.
РИА Новости вчера в 06:43
Футбол
«Ростов» о матче с «Динамо»: «Пора узнать, кто живет на дне океана»
Пришла пора выяснить, кто же живет на дне океана 🏄 С 10:00 21 сентября, начнут работу кассы стадионов «Олимп-2» и «Ростов Арена».
ProstoProSport 15:55
Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Авто
Lexus показал свою первую серийную яхту
Мировая премьера первой роскошной яхты Lexus LY 650 состоялась 19 сентября в Бока-Ратоне.
SpeedMe вчера в 07:04
Здоровье
Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья
News.ru вчера в 21:08
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
Газета.Ru 12:52
Политика
Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 05:34
Шоу-бизнес
Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»
Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
Политика
Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.
Белгородские новости 04:44