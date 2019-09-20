Футбол

Вести.RuВести.Ru«Краснодар» расторг соглашение с Мамаевым

Футбольный клуб "Краснодар" официально расторг контракт с полузащитником команды Павлом Мамаевым, срок действия которого истекал в декабре 2019 года. "Быки" расстались с игроком по взаимному согласию сторон. Об этом сообщил официальный сайт краснодарского клуба.
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