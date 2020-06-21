Коронавирус
RT на русскомВ «Краснодаре» сообщили, когда станет известна судьба матча с «Динамо»
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Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
Футбол
Тренеру ЦСКА Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом»
Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после поражения в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита", в котором его команда потерпела крупное поражение (0:4).
Российская газета вчера в 15:19
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru вчера в 13:10
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Политика
Сыну кандидата в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Эдуарду Бабарико, который является сыном претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико и главой его избирательного штаба, предъявлено обвинение, обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил в воскресенье штаб политика.
РИА Новости 09:38
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Наука
Окаменевший «мяч» из Антарктиды оказался яйцом древнего ящера
«Мяч» находился в скальной породе, возраст которой 68 млн лет. Исследователи утверждают — это яйцо древнего ящера.
HotGeo вчера в 05:05
Политика
Путин считает неизбежным визит руководства Украины в Москву
Президент РФ Владимир Путин считает неизбежный визит руководстава Украины в Россию.
Аргументы недели 08:50
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Футбол
«Динамо» сможет сыграть с ЦСКА молодежным составом
Встреча "Динамо" с "Краснодаром" перенесена на 19 июля. 27 июня динамовцам придется выставить против ЦСКА молодежную команду.
Вести.Ru 09:22
Общество
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
Политика
В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»
За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором».
КМВ Новости 19 июня в 13:11
Политика
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России
Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:36
Футбол
Матч «Краснодара» и «Динамо» перенесён из-за коронавируса
Отмечается, что матч перенесён на 19 июля из-за коронавируса в составе «Динамо».
REGNUM 06:29
Кино
Хью Джекман сыграет главную роль в фильме «Феррари»
Культуромания вчера в 12:52
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
Представитель МИД Великобритании прокомментировал статью российского лидера Владимира Путина о Второй мировой войне.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:16
Происшествия
Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару
Российские подростки избили беременную женщину и ее мужа за пение под гитару.
Lenta.ru 06:30
Общество
Способ меньше есть раскрыл медик
Генералов советует для восстановления работы вкусовых рецепторов не употреблять в пищу продукты, приводящие к пищевой зависимости, а также переходить на здоровую пищу, включая зеленые салаты, рыбу, яйца и мясо.
Evo-rus.com 04:58
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза
В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета 06:36
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
Авто
На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег
Российская газета 04:32
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия 19 июня в 12:42
Общество
Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока
Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Технологии
Конец Света 21 июня 2020 года предрек ученый
В связи с переходом на григорианский календарь пришлось потерять 11 дней в году.
Evo-rus.com 07:52
Футбол
«Душа болит вдвойне от такой несправедливости». Жена Карпина высказалась о ситуации в РПЛ, вспомнив фильм «Брат-2»
Спорт-Экспресс 07:37
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 19 июня в 04:53