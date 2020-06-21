Матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» запланирован на 21 июня.

В «Краснодаре» сообщили, когда станет известна судьба матча с «Динамо»

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