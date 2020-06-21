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RT на русскомRT на русскомВ «Краснодаре» сообщили, когда станет известна судьба матча с «Динамо»

Матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» запланирован на 21 июня.
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«Краснодар»: «Точная информация о статусе матча с „Динамо“ появится около 13:00»

Sport24.ru03:28

В «Краснодаре» сообщили, когда станет известна судьба матча с «Динамо»

RT на русском03:54

«Краснодар» сообщил, когда станет известна судьба матча с «Динамо»

Чемпионат03:29

«Краснодар» сообщил, когда станет известна судьба матча РПЛ с «Динамо»

Metaratings03:58

«Краснодар»: «Точная информация о статусе матча с „Динамо“ появится примерно в 13:00»

Матч ТВ03:25

В «Краснодаре» рассказали, когда станет известно о статусе матча с «Динамо»

Спорт-Экспресс03:22

«Краснодар»: «Информация о статусе матча с „Динамо“ появится около 13:00»

Sports.ru03:28
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В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

ТАСС 08:23
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Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
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Футбол

Тренеру ЦСКА Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом»

Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после поражения в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита", в котором его команда потерпела крупное поражение (0:4).
Российская газета вчера в 15:19
Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Газета.Ru вчера в 13:10
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Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Политика

Сыну кандидата в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Эдуарду Бабарико, который является сыном претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико и главой его избирательного штаба, предъявлено обвинение, обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил в воскресенье штаб политика.
РИА Новости 09:38
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
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Наука

Окаменевший «мяч» из Антарктиды оказался яйцом древнего ящера

«Мяч» находился в скальной породе, возраст которой 68 млн лет. Исследователи утверждают — это яйцо древнего ящера.
HotGeo вчера в 05:05
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Политика

Путин считает неизбежным визит руководства Украины в Москву

Президент РФ Владимир Путин считает неизбежный визит руководстава Украины в Россию.
Аргументы недели 08:50
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Футбол

«Динамо» сможет сыграть с ЦСКА молодежным составом

Встреча "Динамо" с "Краснодаром" перенесена на 19 июля. 27 июня динамовцам придется выставить против ЦСКА молодежную команду.
Вести.Ru 09:22
Общество

ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
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Политика

В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»

За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором».
КМВ Новости 19 июня в 13:11
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Политика

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:36
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Футбол

Матч «Краснодара» и «Динамо» перенесён из-за коронавируса

Отмечается, что матч перенесён на 19 июля из-за коронавируса в составе «Динамо».
REGNUM 06:29
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Кино

Хью Джекман сыграет главную роль в фильме «Феррари»

Культуромания вчера в 12:52
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Политика

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

Представитель МИД Великобритании прокомментировал статью российского лидера Владимира Путина о Второй мировой войне.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:16
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Происшествия

Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару

Российские подростки избили беременную женщину и ее мужа за пение под гитару.
Lenta.ru 06:30
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Общество

Способ меньше есть раскрыл медик

Генералов советует для восстановления работы вкусовых рецепторов не употреблять в пищу продукты, приводящие к пищевой зависимости, а также переходить на здоровую пищу, включая зеленые салаты, рыбу, яйца и мясо.
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза

В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
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Происшествия

«КамАЗ» оборвал трамвайные провода на юге Москвы

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Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
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Авто

На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег

Российская газета 04:32
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На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля

Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
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Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
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Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
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Конец Света 21 июня 2020 года предрек ученый

В связи с переходом на григорианский календарь пришлось потерять 11 дней в году.
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Футбол

«Душа болит вдвойне от такой несправедливости». Жена Карпина высказалась о ситуации в РПЛ, вспомнив фильм «Брат-2»

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Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
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