РПЛ
Metaratings«Краснодар» спас ничью с «Ростовом», дважды забив в добавленное время
«Ростов» на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) в рамках 15-го тура РПЛ. Одним из главных героев встречи стал полузащитник гостей Алексей Ионов. Сначала он на 34-й минуте после отличной комбинации нанес точный удар из-за пределов штрафной.
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Кардиолог объяснил, как сердце может предупредить о развитии рака
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ФАН 08:50
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 10:46
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В офисе Зеленского опровергли сообщения о драке Богдана с главой СБУ
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Подросток пострадал в ДТП с тремя автомобилями на юго-западе Москвы
Три легковых автомобиля столкнулись на юго-западе Москвы. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Вечерняя Москва 10:39
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Барти победила Свитолину и выиграла Итоговый турнир WTA
Барти выиграла четвертый турнир в сезоне, ранее в этом году она выигрывала Roland Garros, а также турниры в Бирмингеме и Майами.
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Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.
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Бабченко подтвердил свой побег с Украины
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Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.
Вести.Ru 04:33
Происшествия
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Ученые назвали самое безжизненное место на Земле
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На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
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Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»
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Армия и оружие
В Британии опасаются активизации российских и китайских шпионов
Британские военные высказывают опасения, что участившиеся случаи подлета беспилотников к военным объектам Министерства обороны страны могут говорить об активизации российских и китайских шпионов.
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Гендиректор «Зенита» прокомментировал судейство в матче с ЦСКА
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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
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Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
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Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
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