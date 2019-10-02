«Краснодар» сыграет дома с «Хетафе» в Лиге Европы

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Технологии Почти миллион андроид-смартфонов россиян оказались заражены банковским вирусом Разработчик антивирусного ПО компания Avast сообщила, что 800 тыс. андроид-смартфонов россиян заражены банковским ботнетом, заражение проходило с 2016 года.

Политика Зеленский назначил нового секретаря СНБО Украины Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

Политика Владимир Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко Президент России Владимир Путин уволил главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

Политика Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.

Политика Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.

Политика Европарламент не одобрит план Джонсона по Brexit Европарламент (ЕП) не одобрит предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава Евросоюза, так как оно не решает существующие проблемы.

Политика Офис Зеленского рассматривает два сценария выборов в Донбассе Администрация украинского президента Владимира Зеленского видит два варианта проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Космос «Союз МС-12» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-12" с тремя членами экипажа Международной космической станции приземлился в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).

Политика Путин пообещал помочь Дутерте в борьбе с терроризмом Президент Владимир Путин в ходе встречи с президентом Филиппин Родриго Дутерте пообещал, что Москва окажет Маниле помощь в борьбе с терроризмом.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Происшествия В Париже совершено нападение на полицейский участок Вооруженный ножом мужчина атаковал стражей порядка в здании парижской префектуры полиции. Об этом сообщает 3 октября телеканал BFMTV.

Происшествия Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева 20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.

Политика Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

ЖКХ Названы способы сэкономить на оплате отопления Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ.

Происшествия Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.

Единоборства Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Происшествия Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.

Происшествия Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.

Финансы ЦБ РФ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку Банк России разослал по банкам и микрофинансовым организациям письмо с рекомендацией раскрывать заемщикам их показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита (займа) и при увеличении лимита кредитования.