Футбол

Советский спортСоветский спорт«Краснодар» сыграет дома с «Хетафе» в Лиге Европы

Матч Краснодар Хетафе пройдет на стадионе Краснодар.
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В футбольной Лиге европы сегодня пройдут матчи второго тура

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