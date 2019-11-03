«Краснодар» на своем поле примет «Ростов» в матче пятнадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить сегодня, 3 ноября, и начнется в 16:30 по московскому времени. В предыдущем матче команда Мурада Мусаева сыграла вничью с «Оренбургом», а до этого поделила очки с «Динамо».

«Краснодар» сыграет с «Ростовом» в матче 15-го тура РПЛ

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