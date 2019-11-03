Футбол
Нева Спорт«Краснодар» сыграет с «Ростовом» в матче 15-го тура РПЛ
|34′
Алексей Ионов
|41′
Алексей Ионов
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
|46′
|53′
Ивелин Попов
|57′
Роман Еременко
|63′
Дмитрий Чистяков
|69′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
47
Уткин
52
Вильена
99
Фернандеш
93
Сулейманов
33
Берг
9
Ари
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
7
Еременко
15
Глебов
18
Зайнутдинов
11
Ионов
2 ×
14
Шомуродов
19
Байрамян
Ростов
Расстановка 4‑3‑3
«Краснодар» на своем поле примет «Ростов» в матче пятнадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить сегодня, 3 ноября, и начнется в 16:30 по московскому времени. В предыдущем матче команда Мурада Мусаева сыграла вничью с «Оренбургом», а до этого поделила очки с «Динамо».
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