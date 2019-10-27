Футбольный клуб «Краснодар» 27 октября на домашнем поле сыграл вничью с «Оренбургом» Матч 14-го тура Российской премьер-лиги состоялся на стадионе «Краснодар». Счет открыли гости на 32-й минуте.

Энергетика Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.

Общество В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом пожаров на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.

Футбол Нидерландскому футболисту выбили зубы на поле Защитник нидерландского клуба "АЗ Алкмаар" Пантелис Хатцидиакос лишился двух зубов на матче 11-го туда чемпионата Голландии против ПСВ, сообщает lenta.ru.

Наука Под Азовом нашли погребение «влюблённых» эпохи энеолита В Ростовской области, в междуречье Дона и Кагальника, археологи раскопали курган, в котором обнаружили 25 погребений разного времени: от энеолита до раннего железного века.

Политика Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД Опасность прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.

Общество Диетолог назвала ошибки родителей в питании детей Испанский диетолог Лусия Мартинес сообщила, что дети должны питаться не переработанными продуктами, а свежими, и перечислила ошибки, которые допускают родители в этом вопросе, сообщает La Vanguardia.

Политика Опубликовано фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади Белый дом опубликовал фотографию американского президента Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Общество Суд вынес приговор украинцу за ношение футболки с гербом СССР В Кривом Роге суд признал виновным жителя Украины и назначил ему наказание в виде испытательного срока на один год за ношение футболки с гербом СССР.

Политика Зеленский пообещал не оставлять жителей Донбасса Президент Украины заявил, что киевская власть сделает всё, чтобы не предать и не оставить жителей Донбасса.