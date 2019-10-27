РПЛ

Юга.руЮга.ру«Краснодар» и «Оренбург» разошлись вничью

Краснодар — Оренбург
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
19′
Джордже Деспотович
32′
Джордже Деспотович
Мануэл Фернандеш
44′
Даниил Уткин
Маркус Берг
64′
69′
Филип Рогич
Федор Черных
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
71′
Маркус Берг
80′
Мануэл Фернандеш
Дмитрий Стоцкий
82′
90′+1′
Рикарду Алвеш
Вадим Афонин
Футбольный клуб «Краснодар» 27 октября на домашнем поле сыграл вничью с «Оренбургом» Матч 14-го тура Российской премьер-лиги состоялся на стадионе «Краснодар». Счет открыли гости на 32-й минуте.
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