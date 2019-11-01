Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Краснодаре встреча закончилась со счетом 2:2.

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

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