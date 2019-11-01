РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

Краснодар — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
34′
Алексей Ионов
41′
Алексей Ионов
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
46′
53′
Ивелин Попов
57′
Роман Еременко
63′
Дмитрий Чистяков
69′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
Мануэл Фернандеш
Юнес Намли
72′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
75′
77′
Бактиер Зайнутдинов
79′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
86′
Данил Глебов
Рагнар Сигурдссон
Иван Игнатьев
90′+3′
Урош Спайич
90′+5′
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Краснодаре встреча закончилась со счетом 2:2.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

ФК «Краснодар» смог свести к ничьей домашний матч с «Ростовом»

КП - Кубань11:14

ФК «Краснодар» чудом ушел от поражения в матче с «Ростовом»

Кубань 2410:29

Ионов раскритиковал игру «Ростова» в концовке матча с «Краснодаром»

Спорт-Экспресс11:05

Оформивший дубль Ионов признан лучшим игроком матча «Краснодар» — «Ростов»

Матч ТВ11:12

«Краснодар» - «Ростов» - 0:2: Ионов дублем отправляет горожан в «нокаут». ВИДЕО

Sport.ru09:59

Безумие в Краснодаре 🔥 «Ростов» вел 2:0, но упустил победу в дополнительное время

Sports.ru11:12

«Краснодар» спас матч с «Ростовом», забив два гола в компенсированное время

Чемпионат10:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
Авто

Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей

МедиаПоток 09:38
Политика

Бабченко подтвердил свой побег с Украины

Газета.Ru 06:15
Происшествия

СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени

Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 01 ноября в 11:17
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Происшествия

На Вятке шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

Российская газета вчера в 12:48
Происшествия

Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе

Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.
Lenta.ru 06:48
Здоровье

Василий Гвоздев: «Бесплатный проезд для пенсионеров — очень недешевое решение, но оно выполнимо и нам под силу»

На пленарном заседании была организована работа семи круглых столов, где были приняты главные направления работы партии в решении наиболее острых социальных и экономических проблем.
Ulpressa 01:12
Космос

«Спутник-2» с собакой Лайкой запустили 62 года назад

Парламентская газета вчера в 16:17
Шоу-бизнес

Алла Пугачева устала после шоу в Минске: «Я больше не могу»

Как сообщал ранее Российский Диалог, Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в Беларусь приехала на поезде, в личном вагоне, который у нее появился еще в 2001 году, а по приезду на вокзале ее встретили представители СМИ и поклонники с цветами.
Российский Диалог 10:48
Происшествия

ДТП с автобусом во Франции: граждане РФ не пострадали

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса на севере Франции, следовавшего по маршруту Париж — Лондон, никто из граждан Российской Федерации не пострадал.
REGNUM 10:37
Происшествия

Подросток пострадал в ДТП с тремя автомобилями на юго-западе Москвы

Три легковых автомобиля столкнулись на юго-западе Москвы. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Вечерняя Москва 10:39
Политика

Песков: «Северный поток-2» состоялся бы и без Дании

Песков указал, что "Северный поток-2" выгодный для европейских стран коммерческий проект, который "способен внести очень важный вклад в энергобезопасность и в диверсификацию надежных поставок газа в Европу", а вовсе не "аркан на шее Европы".
Вести.Ru 10:33
Общество

В Airbnb запретили аренду домов для вечеринок

Онлайн-агрегатор Airbnb запретил сдавать в аренду дома для вечеринок, сообщается на странице компании в Twitter.
Российская газета 08:42
Единоборства

Глава WBO отреагировал на поражение Ковалёва от Альвареса

Президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Франциско Валькарсель прокомментировал итоги боя между россиянином Сергеем Ковалёвым и мексиканцем Саулем Альваресом в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе.
RT на русском 03:16
Политика

Венесуэла высылает из страны дипломатический корпус Сальвадора

Напомним, 3 ноября в заявлении администрации сальвадорского президента в Twitter говорилось, что правительство Сальвадора высылает из страны весь дипломатический корпус Венесуэлы.
REGNUM 11:12
Космос

NASA: пребывание астронавтов на Луне продлится до двух недель

Специалисты сообщили Группе по анализу лунных исследований, что в NASA рассматривают возможность следующих полётов на Луну, в ходе которых ещё до 2030 года планируется отправить на естественный спутник Земли группу из четырех астронавтов в командировку, которая может продлиться до двух недель.
Машины и Механизмы 30 октября в 16:44
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Общество

В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра

Власти Нью-йорка приняли законопроект, запрещающий продажу фуа-гра (печени утки или гуся) в продуктовых магазинах и ресторанах, сообщает «Газета.ру».
UfacityNews.ru 01 ноября в 03:17
Шоу-бизнес

Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию

Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50
Футбол

Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru 06:35
Политика

В офисе Зеленского опровергли сообщения о драке Богдана с главой СБУ

Замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко опроверг сообщения о том, что в Киеве подрались глава офиса Андрей Богдан и председатель СБУ Иван Баканов.
RT на русском 03:45
Футбол

Уткин назвал глупцом гендиректора «Чертаново»

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ответ генерального директора футбольного клуба «Чертаново» Николая Ларина на его публикацию по поводу денег с трансферов полузащитников Максима Глушенкова, Наиля Умярова и Антона Зиньковского.
RT на русском 07:16
Космос

Ученые нашли в Солнечной системе шестую карликовую планету

Ученые обнаружили в Солнечной системе шестую карликовую планету — астрономы установили, что космическое тело из главного пояса астероидов Гигея (Hygiea), оказывается, соответствует всем параметрам, для того чтобы считаться карликовой планетой.
Sputnik Грузия 31 октября в 03:26
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Общество

В США опубликовали рейтинг самых популярных артистов кино

Столь резкий взлет Энистон, больше известной по достаточно старинному сериалу «Друзья», объясняется тем, что актриса наконец-то завела страницу в Instagram.
REGNUM 03:42
Происшествия

В Таганроге локализовали пожар на предприятии

РИА Новости 10:58
Политика

В Польше заявили о нежелании сближения России и Франции

Аналитики из Польши считают, что из-за такого сближения «российская пропаганда» будет представлять Макрона как лидера, поддерживающего «агрессивную политику» России, сообщает RT.
News.ru 02:35
Общество

Названы ухудшающие настроение продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не рекомендуется употреблять при плохом настроении.
Газета.Ru 09:12
Политика

Бурков назвал агрессивным решение Минюста Израиля об экстрадиции в США

Задержанный в Израиле россиянин Алексей Бурков назвал агрессивным решение Минюста Израиля о его экстрадиции в США.
RT на русском 05:39
Шоу-бизнес

Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.
Телеканал 360° 05:47
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное