РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Краснодар» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче РПЛ

Краснодар — Тамбов
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
Магомед-Шапи Сулейманов
12′
32′
Георгий Мелкадзе
56′
Антон Килин
Валерий Чуперка
Магомед-Шапи Сулейманов
Дмитрий Скопинцев
61′
Тонни Вильена
Кристоффер Ольссон
70′
73′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
Маркус Берг
Иван Игнатьев
82′
88′
Георгий Мелкадзе
Олег Чернышев
Урош Спайич
90′+5′
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Тамбовом» в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 0:0.
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