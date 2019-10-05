"Краснодар" сыграл вничью со "Спартаком" в матче 12-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Вячеслав Литвинов (23-я минута).

«Краснодар» сыграл вничью со «Спартаком» в молодежном первенстве

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