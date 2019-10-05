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РИА НовостиРИА Новости«Краснодар» сыграл вничью со «Спартаком» в молодежном первенстве

Краснодар — Спартак
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
2 фото
"Краснодар" сыграл вничью со "Спартаком" в матче 12-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Вячеслав Литвинов (23-я минута).
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