В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.

«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»

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